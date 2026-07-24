Việt Nam đấu Timor Leste: Đình Bắc sát cánh Hoàng Hên và Xuân Son, Tài Lộc không được đăng ký

Đội tuyển Việt Nam xuất trận với mục tiêu giành chiến thắng. Vì thế, HLV Kim Sang-sik tung ra đội hình cực mạnh. Ở vị trí thủ môn, Lê Giang Patrik tiếp tục được tin dùng. Bộ 3 trung vệ là Xuân Mạnh, Thành Chung và Văn Hậu. Hai hậu vệ biên sẽ là Tiến Anh và Văn Vĩ.

Tuyến giữa là bộ đôi Quang Hải và Hoàng Đức, đảm nhiệm cả nhiệm vụ tổ chức lẫn hỗ trợ phòng ngự từ xa. Đáng chú ý nhất vẫn là hàng công, khi tiền đạo trẻ Đình Bắc chơi bên cạnh 2 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Hoàng Hên và Xuân Son.

Trong khi đó, Nguyễn Tài Lộc không được đăng ký thi đấu do vẫn chưa lấy lại thể trạng tốt nhất. Dẫu vậy, đây không phải vấn đề lớn khi Đình Bắc sở hữu phong độ cao, liên tục ghi bàn trong khoảng thời gian gần đây. Ở V-League mùa 2025-2026, anh ghi đến 10 bàn thắng trong 6 trận liên tiếp, góp công không nhỏ trong chức vô địch của CLB Công an Hà Nội.

Đội hình ra sân đội tuyển Việt Nam ẢNH: VFF

Đây sẽ là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Văn Hậu. Anh trở lại sân chơi AFF Cup/ASEAN Cup sau gần 4 năm, tính từ trận chung kết AFF Cup 2022 gặp Thái Lan. Hậu vệ sinh năm 1999 đã bỏ lỡ hoàn toàn kỳ ASEAN Cup 2024 vì chấn thương gót chân Achilles dai dẳng.

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