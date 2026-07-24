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Thể thao Bóng đá Quốc tế

Nhận định, dự đoán tỷ số Myanmar vs Malaysia: Giằng co, 'hổ Mã Lai' thắng sít sao

Thu Bồn
Thu Bồn
Trận Myanmar vs Malaysia là trận đấu mở màn cho bảng B - giải ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 17 giờ ngày 25.7. 'Những chú hổ' được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ giành 3 điểm.

Nhận định trước trận Myanmar vs Malaysia

Chỉ 3 tuần trước khi chiến dịch ASEAN Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá Myanmar đã tạo nên bước ngoặt khi bổ nhiệm HLV Jorn Andersen vào vị trí thuyền trưởng. HLV người Na Uy vốn dày dạn kinh nghiệm ở bóng đá châu Á sau những dấu ấn cùng đội tuyển Triều Tiên và Hồng Kông, mang theo sứ mệnh thổi bùng khát vọng cho thế hệ cầu thủ hiện tại.

Dù có đủ bộ khung trụ cột giàu kinh nghiệm đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, Myanmar vẫn cho thấy khoảng thời gian 3 tuần là quá ngắn ngủi để nhào nặn nên một tập thể gắn kết. Thất bại nặng nề 0-4 trước đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu tổng duyệt cùng trận thua 1-5 trước Philippines đã phơi bày điểm yếu của hàng thủ Myanmar. Mỗi khi giáp mặt đối thủ sở hữu lối chơi tốc độ và luân chuyển bóng liên tục, tuyến phòng ngự Myanmar thường rơi vào trạng thái mất phương hướng. Điểm tựa cho các cầu thủ Myanmar là được chơi trên sân nhà Thuwunna.

Nhận định, dự đoán tỷ số Myanmar vs Malaysia: Giằng co, 'hổ Mã Lai' thắng sít sao- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm ở trận ra quân

ẢNH: AFP

Ở bên kia chiến tuyến, Malaysia bước vào giải đấu khu vực với tâm thế của một đội bóng đang vùng vẫy thoát khỏi giông bão. Lời chia tay bất ngờ với HLV Peter Cklamovski buộc FAM phải bổ nhiệm HLV kỳ cựu Tan Cheng Hoe nắm quyền tạm thời.

Thử thách nhân sự càng nhân lên gấp bội khi ASEAN Cup 2026 không thuộc FIFA Days, nên nhiều CLB chủ quản từ chối nhả quân. Tuy nhiên, Malaysia vẫn có những cái tên đủ sức làm rạn nứt hàng thủ đối phương. Kinh nghiệm từ các ngôi sao nhập tịch quen mặt như Endrick Dos Santos, Aguero, Paulo Josue hay Mohamadou Sumareh đem lại sự điềm tĩnh và khả năng làm chủ khu trung tuyến.

Dự đoán tỷ số: Myanmar 0-1 Malaysia

Nhận định, dự đoán tỷ số Myanmar vs Malaysia: Giằng co, 'hổ Mã Lai' thắng sít sao- Ảnh 2.

Trận Myanmar vs Malaysia diễn ra lúc 17 giờ ngày 25.7, theo giờ Việt Nam

ẢNH: FPT PLAY

Đội tuyển Myanmar dù có lợi thế sân nhà, nhưng Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng lẫn kinh nghiệm trận mạc. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ kết thúc với tỷ số sít sao, và phần thắng thuộc về thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

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