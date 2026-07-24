VTV công bố các kênh phát sóng ASEAN Cup, cặp BLV trận Việt Nam đấu Timor Leste là ai?

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố các kênh phát sóng ASEAN Cup 2026, với toàn bộ 26 trận của hai bảng A, B.

Các trận đấu được phát trên VTV6, VTV7 và ứng dụng VTVgo. Trận ra ra quân của đội tuyển Việt Nam gặp Timor Leste vào 20 giờ 30 hôm nay sẽ do 2 bình luận viên Tiến Dũng và Việt Khuê đảm trách.

VTV phát sóng ASEAN Cup 2026 Ảnh: VTV

Hôm qua, các đội đã tham gia họp báo trước trận đấu đầu tiên tại ASEAN Cup. HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch.

"Chúng tôi rất vui khi được tham dự giải đấu. Toàn đội đã có sự chuẩn bị để thể hiện tốt nhất không chỉ ở trận đầu tiên mà còn trong toàn bộ giải đấu. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin, chuẩn bị thật tốt và hướng tới chiến thắng”, ông nói.

Đánh giá về áp lực của nhà đương kim vô địch, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng là động lực để toàn đội tiếp tục phấn đấu. “Đúng là chúng tôi đã vô địch ở giải đấu trước nên sẽ có những áp lực nhất định. Đây chắc chắn không phải là một giải đấu dễ dàng. Tuy nhiên, bên cạnh áp lực, chúng tôi cũng có sự tự tin. Các cầu thủ đều hiểu giá trị của chức vô địch và sẽ chiến đấu với mục tiêu bảo vệ danh hiệu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho từng trận đấu và nỗ lực thể hiện tốt nhất trong suốt giải đấu”, HLV Kim nhấn mạnh.

Nói về đối thủ Timor Leste, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và xây dựng phương án phù hợp: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về Timor Leste. Đội tuyển Việt Nam lần này có nhiều cầu thủ trẻ, họ sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực và cùng thực hiện những phương án chiến thuật đã được chuẩn bị. Chúng tôi cũng đã phân tích những điểm cần khai thác của đối thủ và sẽ cố gắng tận dụng để có một khởi đầu thuận lợi”.

HLV Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh rằng kinh nghiệm từ những lần đăng quang trước cho thấy không có trận đấu nào dễ dàng tại ASEAN Cup. Ông chia sẻ: “Ba lần vô địch trước đây đều rất khó khăn. Mỗi trận đấu đều có những thử thách riêng. Điều quan trọng là toàn đội phải thi đấu như một tập thể, chiến đấu hết mình và làm chủ được trận đấu. Tôi cũng mong các cầu thủ có thể tận hưởng các trận đấu nhiều hơn. Khi đó, chúng tôi sẽ có cơ hội đạt được kết quả tốt”.



Chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển, HLV Kim Sang-sik cho rằng toàn đội cần tập trung vào từng trận đấu thay vì nhìn quá xa: “Các giải đấu quốc tế luôn rất khó khăn. Điều quan trọng nhất lúc này là nỗ lực hết sức trong từng trận đấu. Nếu làm tốt từng trận, tôi tin đội tuyển sẽ hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi là đương kim vô địch, nhưng trước mắt sẽ tập trung tối đa cho trận đấu đầu tiên gặp Timor Leste".

Đại diện các đồng đội tham dự họp báo, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng bước vào trận ra quân. Anh cho biết, trận đấu đầu tiên luôn có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ, đang có tinh thần hứng khởi và sẽ cống hiến hết mình để giành chiến thắng.

