HLV Timor Leste: 'Đội tuyển Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi đến ASEAN Cup để cạnh tranh'

Timor Leste chuẩn bị muộn nhưng sẵn sàng tạo dấu ấn

Trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra chiều 23.7 tại Chonburi (Thái Lan), HLV trưởng đội tuyển Timor Leste Jose Pedro cho biết đội bóng của ông là một trong những đội có thời gian chuẩn bị ngắn nhất trước thềm ASEAN Cup 2026. Dù vậy, ông khẳng định toàn đội đã tận dụng tối đa quỹ thời gian để sẵn sàng bước vào giải.

"Trong số các đội ở bảng đấu này, chúng tôi là đội chuẩn bị muộn nhất. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi ước gì có nhiều thời gian hơn, nhưng đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể để chuẩn bị cho giải đấu. Chúng tôi muốn có một khởi đầu tốt và tạo nên dấu ấn của riêng mình", ông Jose Pedro chia sẻ.

HLV trưởng đội tuyển Timor Leste Jose Pedro là người Bồ Đào Nha ẢNH: NGỌC LINH

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dành nhiều lời khen cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc đội tuyển Việt Nam gần đây có thêm nguồn cầu thủ nhập tịch chất lượng, HLV của Timor Leste cho rằng nhà đương kim vô địch không chỉ mạnh nhờ các cầu thủ nhập tịch mà còn sở hữu một tập thể đồng đều ở cả ba tuyến.

"Tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Họ là đương kim vô địch và đã chứng minh được sức mạnh ở giải đấu trước. Tôi cho rằng 3 cầu thủ nhập tịch là sự khác biệt lớn của đội bóng này. Tuy nhiên, sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm ở 3 cầu thủ đó. Họ có một tập thể rất mạnh, gắn kết từ hàng công, hàng tiền vệ đến hàng phòng ngự. 3 cầu thủ này có thể tạo ra khác biệt ở bất kỳ thời điểm nào của trận đấu. Tôi tin đội tuyển Việt Nam lựa chọn nhập tịch họ vì họ mang lại nhiều giá trị hơn cho đội bóng", HLV Jose Pedro nhận định.

Phần họp báo của đội tuyển Timor Leste diễn ra sau đội tuyển Việt Nam khoảng 1 tiếng ẢNH: NGỌC LINH

Đặt niềm tin vào sức mạnh tập thể

Dù đánh giá cao đối thủ, HLV Timor Leste khẳng định đội bóng của ông không đến giải đấu với tâm lý buông xuôi. Theo ông, tinh thần tập thể chính là vũ khí lớn nhất để Timor Leste cạnh tranh với những đội bóng mạnh hơn.

"Điểm mạnh nhất của chúng tôi luôn là tập thể. Chúng tôi vượt qua Brunei để giành quyền tham dự giải đấu này không phải nhờ một cá nhân, mà nhờ công sức của toàn đội và ban huấn luyện. Chúng tôi biết mình sẽ gặp một đối thủ rất mạnh, nhưng cũng muốn cạnh tranh và phát triển. Chỉ thông qua những giải đấu như thế này, chúng tôi mới có thể tiến bộ. Dù Việt Nam có những cầu thủ tạo ra khác biệt, thì trong bóng đá, chỉ có tập thể mới tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi muốn thi đấu như một tập thể và mang đến câu trả lời tốt nhất ở trận đấu đầu tiên", ông nhấn mạnh.

Trung vệ đội trưởng của đội tuyển Timor Leste Anizo Correia ẢNH: NGỌC LINH

HLV Jose Pedro thừa nhận đội tuyển Timor Leste sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội bóng của HLV Kim Sang-sik ẢNH: NGỌC LINH

Ở phần cuối buổi họp báo, khi được hỏi đội tuyển nào tại World Cup có phong cách gần với Timor Leste nhất, HLV Jose Pedro bất ngờ nhắc đến Tây Ban Nha.

"Nếu bạn yêu cầu tôi so sánh đội bóng của tôi với bất kỳ đội bóng nào ở World Cup, tôi sẽ so sánh với Tây Ban Nha. Tất nhiên tôi biết còn một khoảng cách rất xa để so sánh hai đội bóng này, nhưng tôi là một fan lớn của cách họ chơi, cách họ tổ chức, và rõ ràng tôi không mang điều đó vào đội tuyển quốc gia Timor Leste, nhưng tôi thích giữ bóng, đó là phong cách chơi của tôi, bởi vì tôi tin khi tôi giữ bóng là cách tốt nhất để tôi tiếp cận khung thành đối phương và cố gắng tạo ra điều gì đó từ nó. Nhưng rõ ràng tôi biết còn một khoảng cách rất xa, nhưng tôi là một fan lớn của cách Tây Ban Nha đang thi đấu", HLV Jose Pedro chia sẻ.

Hoàng Đức và HLV Kim Sang-sik tự tin trước trận mở màn ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 vào lúc 20 giờ 30 ngày 24.7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV7, nền tảng VTVgo, cùng FPT Play và TV360.