Thể Công Viettel chiêu mộ Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng: Quyết vô địch V-League, HLV Popov nói gì?

Thể Công Viettel bổ sung lực lượng

Thể Công Viettel đang là đội "chạy đua lực lượng" ấn tượng nhất, khi liên tục mang về nhân tố giỏi để bổ sung đội hình cho mùa giải mới.

Đội bóng áo linh chính thức mang về 3 tuyển thủ, cựu tuyển thủ Việt Nam, gồm Doãn Ngọc Tân (Thanh Hóa) và Phạm Trung Hiếu, Triệu Việt Hưng (Hải Phòng. Theo đó, hợp đồng của Ngọc Tân và Trung Hiếu kéo dài 2 năm, còn Việt Hưng ký hợp đồng 3 năm.

Các tân binh của Thể Công Viettel ẢNH: THỂ CÔNG VIETTEL

Ngọc Tân tạo dựng tên tuổi với lối chơi nhiệt huyết, thể lực bền bỉ. Dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của Ngọc Tân là chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển Việt Nam, nơi anh đá trọn vẹn các trận và được HLV Kim Sang-sik đánh giá cao nhờ khả năng càn lướt, tranh chấp lẫn nhiệt huyết trong vai trò tiền vệ trung tâm.

Tại mùa giải 2025-2026, Ngọc Tân đã thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh khi mang băng đội trưởng, ra sân 17 trận (16 trận đá chính) cho Thanh Hóa. Sự trở lại của một cầu thủ từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Thể Công được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh và bản lĩnh cho tuyến giữa.

Phạm Trung Hiếu, nhân tố đã từng "ăn cơm tuyển", là bổ sung quan trọng của Thể Công Viettel bên hành lang cánh. Hậu vệ sinh năm 1998 sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ ấn tượng và khả năng hỗ trợ tấn công cũng như phòng ngự hiệu quả. Trong màu áo Hải Phòng mùa trước, Trung Hiếu là nhân tố chủ chốt, không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một hậu vệ mà đã ghi dấu ấn với 2 bàn thắng.

Triệu Việt Hưng, cựu tiền vệ Hải Phòng là mẫu cầu thủ hiện đại, giàu tính đột biến, có thể đá tốt ở cả vai trò tiền vệ trung tâm lẫn hậu vệ trái. Cùng với Trung Hiếu, Việt Hưng đóng vai trò là mắt xích không thể thiếu tại đội bóng đất Cảng trong mùa giải V-League 2025-2026. Sự hiện diện của Việt Hưng giúp Thể Công Viettel thêm nhiều lựa chọn để tạo nên những chiến thuật đa dạng cho cả 3 sân chơi trong mùa giải mới.

Phạm Trung Hiếu chia sẻ: "Tôi hãnh diện và tự hào khi gia nhập Thể Công Viettel, một đội bóng xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Đây là những thử thách, nhưng cũng là cơ hội, đặc biệt với đấu trường AFC Champion League 2, một sân chơi để cầu thủ cũng như đội bóng tiến xa hơn".

Đánh giá về các tân binh, HLV Velizar Popov chia sẻ: "Ngọc Tân, Trung Hiếu và Việt Hưng đều là những cá nhân có tư duy chiến thuật nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và tinh thần cống hiến cao. Tôi tin tưởng rằng tập thể hiện tại sẽ cùng nhau triển khai một lối chơi kỷ luật, hiệu quả để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ trong mùa giải 2026-2027".