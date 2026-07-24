Đội tuyển Việt Nam có hàng thủ cực cao: Sẽ 'khóa' tiền đạo 1,96 m của Indonesia

Đội tuyển Việt Nam phải dè chừng Indonesia

Indonesia đã trỗi dậy mạnh mẽ trong 2 năm qua, vươn lên cùng Việt Nam, Thái Lan tạo thành thế "tam kiềng" ở sân chơi Đông Nam Á.

Bước ngoặt của bóng đá xứ vạn đảo nằm ở chính sách nhập tịch. Liên đoàn Bóng đá thế giới cho phép các nước nhập tịch cầu thủ F2 (tức là ông hoặc bà có quốc tịch nước sở tại), nhờ vậy, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã mở cửa mang về hàng loạt ngôi sao, chủ yếu mang gốc gác Hà Lan, đang đá tại Mỹ hoặc châu Âu.

Nhờ nguồn cầu thủ con lai, Indonesia đã thắng Trung Quốc, Bahrain, Ả Rập Xê Út, hòa Úc để lọt vào vòng loại thứ tư World Cup 2026, trở thành đội Đông Nam Á tiến xa nhất tại vòng loại World Cup từ trước đến nay.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

Trước thềm ASEAN Cup 2026, Indonesia có 4 trận giao hữu, trong đó nổi bật là trận thắng đậm 3-0 trước Oman, cùng trận thua sát nút 0-1 trước Bulgaria. Dù vẫn giữ tâm thế thận trọng do lần đầu cầm quân tại ASEAN Cup, nhưng HLV John Herdman khẳng định tin tưởng tuyệt đối vào năng lực học trò.

Trong 3 lần chạm trán từ tháng 1 đến tháng 3.2024, đội tuyển Việt Nam từng thua 0-1 tại Asian Cup, rồi thua tiếp 0-1, 0-3 trước Indonesia tại vòng loại World Cup.

Trong khi đội bóng của cựu HLV Philippe Troussier ưa dùng cầu thủ nhỏ con, tốc độ để triển khai lối đá kiểm soát, Indonesia áp đặt trận đấu bằng cơ bắp và sức mạnh châu Âu. Thất bại trước dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia trở thành bài học, đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải tiếp cận cách khác.

Đối thủ có chiều cao, thể lực và sức mạnh đối kháng, Việt Nam cũng cần sở hữu tố chất tương đương. Bóng đá hiện đại không còn chỗ cho những mộng mơ, rằng khéo léo và kỹ thuật là đủ để kháng lại sức mạnh thể chất.

Xây chắc hàng thủ

Việt Nam thắng Indonesia với tỷ số 1-0 tại ASEAN Cup 2024 cách đây 2 năm, khi đối thủ không thể sử dụng hầu hết các nhân tố dự bị vì trùng lịch thi đấu cấp CLB.

Tuy nhiên, ASEAN Cup 2026 đã dời lịch về giữa năm, đúng vào khoảng nghỉ giữa hai mùa giải. Đồng thời, nhiều nhân tố con lai đã trở về Indonesia thi đấu, giúp đội bóng của HLV Herdman có thể mang tới giải lực lượng nhập tịch đông đảo.

Thành Chung (áo đỏ) đọc tình huống và bọc lót tốt, có thể ngăn chặn các tiền đạo cao lớn ẢNH: MINH TÚ

Ở hàng thủ, Dion Markx (1,88 m) cùng Shayne Pattynama (1,85 m) bổ sung đáng kể sức mạnh trong các pha không chiến. Tuyến giữa có Ivar Jenner (1,86 m), trong khi hàng công sở hữu những tiền đạo cao lớn như Mauro Zijlstra (1,88 m), Jens Raven (1,87 m), Ragnar Oratmangoen (1,81 m).

Chưa kể, Indonesia vừa nhập tịch thêm tiền đạo Mitchell Baker (19 tuổi), gốc Úc, sở hữu chiều cao tới... 1,96 m. Nếu được dự ASEAN Cup 2026, anh sẽ góp sức giúp Indonesia trở thành đội có chiều cao trung bình tốt nhất giải. Gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 trên sân nhà vào ngày 3.8, gần như chắc chắn, Indonesia sẽ dùng các pha không chiến, bóng dài để tạo áp lực trực diện.

Khi ấy, chiều cao của tuyến phòng ngự trở thành "tấm khiên" che chắn cho đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik đang có những thủ môn cao lớn, sở hữu sải tay dài như Lê Giang Patrik, Đặng Văn Lâm (1,88 m), Trần Trung Kiên (1,91 m). Cả ba đều ra vào tốt, bắt bóng bổng ổn định và chọn điểm rơi hợp lý để phối hợp cùng hậu vệ chặn bóng trên không.

Ở hàng thủ, ông Kim cũng có Nguyễn Thành Chung (1,82 m), Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh (1,86 m), Đinh Quang Kiệt (1,96 m), sẵn sàng đấu tay đôi sòng phẳng.

Những hậu vệ có chiều cao khiêm tốn hơn như Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Nhật Minh lại nổi bật ở khả năng bật nhảy, đọc tình huống và đeo bám. Dù vậy, gặp đội tranh chấp khỏe như Indonesia, ông Kim có lẽ sẽ ưu tiên những "cây sào" như Việt Anh, Thành Chung, Quang Kiệt để chống đỡ.

Điều cần thiết không chỉ là chống bóng bổng, mà còn phải pressing, áp đặt thế trận, bịt kín hai cánh và ngăn đối thủ leo biên phối hợp. HLV Kim Sang-sik cùng cộng sự đã tập các đấu pháp giữ cự ly theo chiều ngang trong chuyến tập huấn Hàn Quốc, để chuẩn bị mảng miếng cho trận đấu khó nhất tại bảng A.