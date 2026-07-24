Indonesia công bố 26 cầu thủ trước trận đại chiến Việt Nam tại ASEAN Cup 2026: Có gì đáng chú ý?

Indonesia tràn ngập cầu thủ nhập tịch

Trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội Instagram, HLV John Herdman công bố 26 cái tên chính thức của đội tuyển Indonesia thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Đây là danh sách được rút gọn từ 50 cầu thủ được triệu tập và trải qua đợt tập huấn kéo dài từ ngày 5.7 đến nay tại Bali. Trong đó, có một cầu thủ mới là tiền đạo cao 1,96 m, Mitchell Baker, vừa hoàn tất nhập tịch ngày 13.7, và đang chờ hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn từ Úc (FA) sang Indonesia (PSSI).

Tiền đạo nhập tịch Jens Raven vẫn có tên trong danh sách đội tuyển Indonesia dự ASEAN Cup 2026 dù thi đấu không nổi bật gần đây Ảnh: Ngọc Linh

Theo CNN Indonesia, đội hình của đội bóng xứ vạn đảo dự ASEAN Cup 2026 vẫn có đa số các cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, với sự kết hợp giữa các cầu thủ thường xuyên trong đội hình trước đó và những cái tên sáng giá đang được đầu tư hiện nay, như Mitchell Baker là một điển hình.

Ở vị trí thủ môn, HLV Herdman chọn 3 người gồm Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi và Muhammad Riyandi. Nhưng khi đăng ký thi đấu chỉ sử dụng 2 người. Hàng thủ là những cái tên nổi bật như Rizky Ridho chắc chắn có tên trong đội hình chính thức thi đấu, bên cạnh đó là Wahyu Prasetyo, Dony Tri Pamungkas, Justin Hubner, cùng những cầu thủ kỳ cựu Sandy Walsh và Jordi Amat.

Trên hàng tiền vệ, đội tuyển Indonesia vẫn giữ những cầu thủ nhập tịch nổi bật như Thom Haye, Ivar Jenner và Kadek Agung. Trong khi những ngôi sao tấn công vốn quen thuộc như Beckham Putra, Egy Maulana Vikri, Tim Geypens, Rayhan Hanan và Eliano Reijnders vẫn có tên. Ở hàng tiền đạo, gồm các chân sút nhập tịch như Jens Raven, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdhani và Mitchell Baker.

Đội tuyển Indonesia thi đấu trận ra quân tại bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia trên sân nhà lúc 20 giờ 30 ngày 27.7. Sau đó, họ sẽ gặp Timor Leste ngày 31.7 tại Thái Lan. Ngày 3.8, thầy trò HLV Herdman trở về sân nhà tiếp đội tuyển Việt Nam, đây có thể là trận quyết đấu tranh ngôi đầu bảng A giữa hai đội. Ở lượt cuối, Indonesia làm khách trước Singapore ngày 7.8.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chạy đà sớm với trận gặp Timor Leste lúc 20 giờ 30 ngày 24.7 tại Thái Lan. Sau đó ngày 31.7, họ trở về sân nhà tiếp Singapore. Đội quân của HLV Kim Sang-sik ngày 3.8 đến làm khách trước Indonesia, và trận cuối vòng bảng gặp Campuchia trên sân nhà ngày 7.8.