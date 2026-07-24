HLV Indonesia nhầm lẫn to về cầu thủ nhập tịch Việt Nam, lo ngay ngáy sức mạnh của Campuchia

HLV Herdman tìm hiểu kỹ về đội tuyển Việt Nam nhưng...

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với trang Detik mới đây, HLV Herdman cho rằng: "Hai đội tuyển Việt Nam và Campuchia sẽ là những đối thủ mang đến nhiều thử thách lớn cho chúng tôi. Tôi nghe nói đội tuyển Việt Nam đã có đến 5 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, còn Campuchia là tới 10 người. Đây là điều rất thú vị và là một bài kiểm tra đối với chúng tôi".

Đội tuyển Việt Nam phát triển hoàn toàn trên nền tảng các cầu thủ bản địa, và chỉ bổ sung không quá 3 cầu thủ nhập tịch Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, HLV Herdman đã nhầm lẫn về các cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam, với tổng cộng chỉ có 3 người, trong đó tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã quen mặt lâu nay. Còn Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc là những người mới góp mặt gần đây. Các cầu thủ còn lại như thủ môn Lê Giang Patrik là cầu thủ có gốc gác Việt Nam, tương tự tiền vệ Ngô Đăng Khoa, nhưng cầu thủ này không tham dự ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

Trong khi đó, đội tuyển Campuchia mới thực sự khiến HLV Herdman và đội tuyển Indonesia phải lo lắng, vì đội bóng xứ chùa tháp đã tăng cường thêm tiền đạo gốc Brazil, Iago Bento, để có tổng cộng 10 cầu thủ nhập tịch đủ mọi quốc tịch, gồm những người còn lại là Mohammed Faeez, Hikaru Mizuno, Takaki Ose, Anderson Zigbe, Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Andeas Nieto, Privat Mbarga và Abdel Coulibaly.

Đội tuyển Indonesia sẽ ra quân tại ASEAN Cup 2026 với trận gặp Campuchia lúc 20 giờ 30 ngày 27.7 trên sân nhà Pakansari ở Bogor.

Theo CNN Indonesia, HLV Herdman dự kiến sẽ công bố danh sách 26 cầu thủ đội bóng xứ vạn đảo tham dự giải vào ngày 25.7, sau khi từ Bali trở về Jakarta kết thúc đợt tập huấn dài ngày từ 5.7 đến nay, để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 và triệu tập tới 50 cầu thủ.

Indonesia mới là đội tuyển có cầu thủ nhập tịch đông đảo nhất

Trong thành phần đội tuyển Indonesia dự ASEAN Cup 2026 có phần lớn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, với đa số hiện đã trở về thi đấu trong nước như Marc Klok, Ivar Jenner, Rafael Struick, và cả cầu thủ mới nhất vừa nhập tịch là Mitchell Baker (tiền đạo cao 1,96 m, đang thi đấu cho CLB Georgetown Hoyas (Mỹ), là người gốc Úc, và có mẹ là người Indonesia)…

Đội tuyển Indonesia có phần lớn nhập tịch, đặt mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2026 sau 6 lần á quân Ảnh: Reuters

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia là đội tuyển có rất nhiều cầu thủ nhập tịch nhất, nhưng tại ASEAN Cup 2026, do không diễn ra trong lịch FIFA Days, bắt buộc HLV Herdman sẽ phải chọn những cầu thủ trong nước thi đấu.

Trong đó, có rất nhiều các cầu thủ nhập tịch vốn đã trở lại thi đấu ở các CLB tại giải Super League nước này. Con số tập trung đến 50 cầu thủ và tập luyện từ ngày 5.7, cho thấy Indonesia sẽ đối thủ rất mạnh để cạnh tranh ngôi đầu bảng A với đội tuyển Việt Nam và cả ngôi vô địch, bên cạnh đối thủ còn lại là đội tuyển Thái Lan.

Theo tiền vệ Jordi Amat, mục tiêu trước mắt của Indonesia là phải vượt qua đối thủ Campuchia ở trận ra quân. Sau đó, mới có thể nghĩ tới cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng, vì đội tuyển Việt Nam là đối thủ nặng ký nhất và có sự chuẩn bị không thua kém gì so với đội tuyển Indonesia.

Trong khi đó, giới chuyên gia bóng đá Indonesia sớm nhắc nhở HLV Herdman rằng, quá trình chuẩn bị thi đấu ở các giải khu vực như ASEAN Cup 2026 hay FIFA ASEAN Cup, đều phải nằm trong lộ trình hướng tới World Cup 2030. Trong đó, bao gồm xây dựng bản sắc, văn hóa đội tuyển, đó sẽ là chìa khóa để phát triển nền tảng thi đấu vững chắc cho đội tuyển Indonesia.