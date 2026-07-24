Báo Singapore chỉ ra sự đặc biệt của Đình Bắc tại ASEAN Cup 2026

Đình Bắc đã chứng minh năng lực

Nhà báo Deepanraj Ganesan của Straits Times cho rằng, đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 có những sự thay đổi lớn, với những cầu thủ nhập tịch gốc Brazil (3 người, tăng 2 người so với lần dự giải này năm 2024). Và có thêm các cầu thủ Việt kiều, đáng chú ý như thủ môn Lê Giang Patrik bên cạnh Đặng Văn Lâm. Nhưng những cầu thủ bản địa như Đình Bắc vẫn là nội lực chính, bên cạnh các đàn anh đã thành danh như Quang Hải, Văn Hậu hay Hoàng Đức.

Đình Bắc sẽ tỏa sáng ở ASEAN Cup 2026 Ảnh: Ngọc Linh

"Ngôi sao bản địa đang lên của bóng đá Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc đã tạo dựng được danh tiếng ngày càng lớn trong bóng đá châu lục chứ chưa nói đến việc cạnh tranh trong khu vực", nhà báo Deepanraj Ganesan nhấn mạnh.

Điều này thể hiện qua màn trình diễn ấn tượng của Đình Bắc tại giải U.23 châu Á đầu năm 2026, khi tiền đạo của CLB CAHN này đã ghi 4 bàn và giành luôn giải vua phá lưới khi hơn cầu thủ Nhật Bản Ryunosuke Sato (cũng có 4 bàn), nhờ có thêm 2 pha kiến tạo và thi đấu với số phút ít hơn (361 phút so với 446 phút).

Đặc biệt, Đình Bắc, cầu thủ có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ cánh, là người góp phần rất lớn giúp U.23 Việt Nam thắng U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba để đoạt HCĐ tại giải U.23 châu Á, sau khi thắng tỷ số 7-6 ở loạt sút luân lưu (hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính thức).

Ở cấp CLB, sau khi trở về từ giải U.23 châu Á, Đình Bắc đã thi đấu "bùng nổ" ghi đến 10 bàn và có 5 kiến tạo, giúp CLB CAHN thẳng tiến đến ngôi vô địch V-League mùa giải 2025 - 2026 đầy thuyết phục.

Đình Bắc thi đấu “bùng nổ” ghi đến 10 bàn và có 5 kiến tạo, giúp CLB CAHN vô địch V-League mùa 2025 - 2026 Ảnh: Minh Hoàng

"Ở đội tuyển Việt Nam, tiền đạo gốc Brazil, Nguyễn Xuân Son thường xuyên chiếm vị trí chính thức, nhưng Đình Bắc cho thấy mỗi khi có cơ hội vào sân anh luôn để lại dấu ấn rõ nét của mình. Như ở trận gần đây dù vào sân từ ghế dự bị, Đình Bắc đã nhanh chóng tạo cơ hội cho mình và ghi bàn từ chấm 11 m, để góp phần giúp đội tuyển Việt Nam có trận thắng đậm trước Myanmar với tỷ số 4-0 chạy đà hoàn hảo trước ASEAN Cup 2026", nhà báo Deepanraj Ganesan đánh giá thêm về Đình Bắc.

Tính đến nay, Đình Bắc đã có 14 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam, ghi 3 bàn. Nổi bật nhất là giai đoạn anh được HLV Philippe Troussier chọn vào danh sách 26 cầu thủ chính thức dự Asian Cup 2023 và là thành viên trẻ nhất trong đội. Đình Bắc đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam ở trận thua đội tuyển Nhật Bản tỷ số 2-4 ở ngày ra quân Asian Cup 2023.

Những cầu thủ đáng xem ở ASEAN Cup 2026

Bên cạnh Đình Bắc, tiền vệ Marselino Ferdinan, 21 tuổi, của đội tuyển Indonesia cũng được nhà báo Deepanraj Ganesan của Straits Times đánh giá sẽ có một kỳ ASEAN Cup 2026 hứa hẹn tỏa sáng, sau khi anh đã chứng minh năng lực của mình ở đội tuyển xứ vạn đảo.

Mặc dù vậy, điểm đáng lo cho Marselino Ferdinan chính là phong độ hiện nay đã đi xuống đáng kể do chấn thương. ASEAN Cup 2026 sẽ được xem là cơ hội để Marselino Ferdinan thi đấu trở lại, nhưng chưa rõ anh có được HLV John Herdman chọn vào danh sách 26 cầu thủ chính thức hay không.

Các cầu thủ còn lại được xem sẽ gây chú ý tại ASEAN Cup 2026, gồm Sandro Reyes (Philippines), Yotsakorn Burapha (Thái Lan) và Ubaidullah Shamsul (Malaysia).

Trong đó, Reyes đã quá quen mặt khi đây là lần thứ ba anh tham dự ASEAN Cup, còn Yotsakorn trở thành niềm hy vọng trên hàng công của đội tuyển Thái Lan sau khi HLV Anthony Hudson không thể triệu tập được các chân sút tốt nhất cho "Voi chiến".

Với hậu vệ Ubaidullah Shamsul, anh sẽ là điểm tựa cho đội tuyển Malaysia, sau khi những cầu thủ nhập tịch gốc ngoại bị phanh phui vụ nhập tịch lậu gây chấn động thời gian vừa qua.