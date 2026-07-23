Casemiro tiết lộ lý do gia nhập Inter Miami, Suarez thay Messi tỏa sáng

Trước khi Inter Miami có trận thi đấu trở lại tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) gặp Chicago Fire FC trên sân nhà Nu. Đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu, chính thức ra mắt bản hợp đồng mới, tiền vệ kỳ cựu Casemiro, 34 tuổi, người Brazil, vừa tham dự World Cup 2026 trở về.

Casemiro đã chính thức ra mắt CLB Inter Miami Ảnh: Reuters

Casemiro gia nhập Inter Miami theo diện chuyển nhượng tự do, sau khi chia tay CLB M.U vào cuối mùa giải 2025 - 2026 khi hết hợp đồng. Anh ký hợp đồng đến hết năm 2027 và tùy chọn đến năm 2029.

Xung quanh thương vụ này, ban tổ chức MLS đang xem xét liệu Casemiro gia nhập Inter Miami có hợp lệ hay không, sau khi CLB LA Galaxy là đội "có quyền ưu tiên đàm phán" với cầu thủ này. Tuy nhiên, LA Galaxy ra thông báo, họ đã đạt thỏa thuận với Inter Miami về chi phí (không tiết lộ) để nhượng quyền ưu tiên. Do đó, cuộc điều tra của MLS cũng sẽ nhanh chóng khép lại, và Inter Miami sẽ trả cho LA Galaxy một khoản phí khi mọi thứ kết thúc.

Trả lời phỏng vấn trong ngày ra mắt Inter Miami, Casemiro cũng xác nhận: "Tôi muốn làm rõ rằng, tôi đã nói chuyện với LA Galaxy cách đây một thời gian và tôi đã nói rõ với họ rằng, tôi muốn chơi cho Inter Miami. Vì vậy, vụ việc này cũng sẽ sớm sáng tỏ".

"Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả các bạn. Tôi gia nhập Inter Miami với tham vọng rõ ràng, đó là tiếp tục chinh phục các cột mốc mới của sự nghiệp. Tôi rất háo hức chờ ngày tập luyện và thi đấu cùng Inter Miami", Casemiro nhấn mạnh.

Sau khi hoàn tất ký hợp đồng và ra mắt Inter Miami trên sân Nu ngày 23.7 ngay trước trận gặp Chicago Fire FC, Casemiro hiện chỉ còn chờ cấp thị thực lao động P-1 tại Mỹ sẽ chính thức bắt tay vào tập luyện cùng các đồng đội mới.

Suarez tỏa sáng với cú đúp, thay Messi giúp Inter Miami tiếp tục có chiến thắng tại giải MLS Ảnh: Reuters

Inter Miami chiến thắng khi vắng Messi và De Paul

Có thêm Casemiro, Inter Miami là đội bóng toàn sao hàng đầu tại MLS, với Messi, Suarez và De Paul đã có sẵn, củng cố tham vọng lớn của ông David Beckham, đó là đưa đội bóng do mình sáng lập, làm chủ tịch và đồng sở hữu, trở thành "CLB biểu tượng toàn cầu".

Trong ngày ra mắt Casemiro, nhưng vắng Messi và De Paul (nghỉ ngơi sau World Cup), Inter Miami dưới sự dẫn dắt của tiền đạo Suarez đã đánh bại Chicago Fire FC trong ngày ra mắt chân sút hàng đầu Robert Lewandowski với tỷ số 3-2 đầy ngoạn mục.

Suarez đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng và tạo cơ hội cho cầu thủ Preston Plambeck ghi bàn quyết định giúp Inter Miami giành chiến thắng. Trong khi chân sút Lewandowski có ngày ra mắt không như kỳ vọng và bị thay ra ở phút 62.

Trận thắng giúp Inter Miami giữ chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 34 điểm sau 16 trận, tiếp tục bám sát đội đầu bảng Nashville SC. Qua đó, Inter Miami vẫn đầy tự tin để Messi và De Paul tiếp tục nghỉ phép "trong thời gian họ cho là cần thiết trước khi trở lại thi đấu".