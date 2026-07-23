FIFA công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026: Messi và Mbappe góp mặt, Vozinha gây tranh cãi

Đội hình tiêu biểu World Cup 2026 được FIFA công bố dựa trên kết quả bình chọn của người hâm mộ, với sơ đồ quen thuộc 4-3-3. Nhà vô địch Tây Ban Nha và đội tuyển Pháp cùng đóng góp nhiều cầu thủ nhất, mỗi đội có 3 đại diện, trong khi á quân Argentina góp mặt với 2 cái tên.

Ở hàng công, Lionel Messi tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi được lựa chọn bên cạnh Kylian Mbappe và Erling Haaland. Dù Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, siêu sao 39 tuổi vẫn có một kỳ World Cup đáng nhớ với 8 bàn cùng 4 kiến tạo và được xem là nhân tố quan trọng giúp đội bóng Nam Mỹ tiến vào trận đấu cuối cùng.

Lisandro Martínez và Messi (phải) là 2 cầu thủ của Argentina có mặt ở đội hình tiêu biểu ẢNH: REUTERS

Haaland và Mbappe (áo xanh) cũng có mặt ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Mbappe giành danh hiệu Chiếc giày vàng với 10 bàn thắng. Erling Haaland cũng được vinh danh nhờ phong độ ghi bàn ổn định, đưa Na Uy vào tứ kết và tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của World Cup 2026.

Ở tuyến giữa, Rodri là cái tên nổi bật nhất sau khi đoạt Quả bóng vàng World Cup. Tiền vệ của Tây Ban Nha sát cánh cùng Michael Olise (Pháp) và Jude Bellingham (Anh), tạo nên bộ ba được đánh giá cân bằng giữa khả năng kiểm soát, sáng tạo và hỗ trợ tấn công.

Hàng phòng ngự gồm Pedro Porro, Dayot Upamecano, Lisandro Martinez và Marc Cucurella. Đây đều là những cầu thủ thi đấu nổi bật xuyên suốt giải đấu, đặc biệt là bộ đôi hậu vệ cánh Pedro Porro, Marc Cucurella góp công lớn giúp Tây Ban Nha chỉ thủng lưới đúng 1 bàn trên hành trình đăng quang.

Marc Cucurella (số 24) và Pedro Porro tạo nên hành lang cánh vững chắc cho Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Đội hình tiêu biểu được FIFA công bố ẢNH: FACEBOOK FIFA





Vì sao vị trí thủ môn gây tranh cãi?

Dù đội hình quy tụ hầu hết những ngôi sao nổi bật nhất giải đấu, quyết định ở vị trí thủ môn lại tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. FIFA lựa chọn Vozinha, thủ thành 40 tuổi của Cabo Verde, thay vì Unai Simon. Điều đáng nói là Unai Simon mới là người được trao giải Găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2026 sau khi góp công lớn giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch.

Theo FIFA, đội hình tiêu biểu được quyết định thông qua cuộc bình chọn của người hâm mộ. Chính vì vậy, Vozinha đã nhận được số phiếu cao nhất sau khi trở thành hiện tượng của giải đấu với hàng loạt màn trình diễn xuất thần.

Thủ môn kỳ cựu của Cabo Verde từng giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha và gây ấn tượng mạnh trong cuộc đối đầu Argentina khi thực hiện nhiều pha cứu thua xuất sắc, dù đội nhà cuối cùng vẫn bị loại sau thất bại 2-3 ở hiệp phụ. Những màn trình diễn đó giúp anh trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất World Cup năm nay.

Thủ thành Vozinha của Cabo Verde vào đội hình tiêu biểu ẢNH: REUTERS

Thủ thành Unai Simon vắng mặt dù giành Găng tay vàng ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Unai Simon dù nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải lại không góp mặt trong đội hình tiêu biểu, tạo nên nghịch lý giữa các giải thưởng cá nhân và cuộc bình chọn của người hâm mộ.

Ngoài đội hình tiêu biểu, trước đó World Cup 2026 cũng đã công bố các giải thưởng cá nhân. Rodri giành Quả bóng vàng, Mbappe đoạt Chiếc giày vàng, Unai Simón nhận Găng tay vàng, còn trung vệ trẻ Pau Cubarsi được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.