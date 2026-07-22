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Thể thao World Cup 2026

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt

Văn Trình
Văn Trình
Sau khi World Cup 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, FIFA tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi công bố danh sách 12 bàn thắng được đề cử cho giải Bàn thắng đẹp nhất.

World Cup 2026 ghi nhận tới 308 bàn thắng sau 104 trận đấu, trở thành kỳ World Cup có số pha lập công nhiều nhất trong lịch sử. Từ đó, FIFA lựa chọn 12 bàn thắng đẹp nhất để người hâm mộ trên toàn thế giới bình chọn, thời hạn đến hết ngày 27.7.

Danh sách 12 bàn thắng được đề cử gồm:

Lionel Messi (Argentina) trận gặp Algeria: Nhận bóng từ Rodrigo De Paul, Messi xoay người rồi tung cú sút xa cực mạnh, bóng găm thẳng góc cao khung thành của Luca Zidane, mở màn chiến dịch World Cup cho Argentina.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 1.

Messi có bàn thắng đẹp vào lưới Algieria, mở đầu cho hành trình vào chung kết của Argentina

ẢNH: REUTERS

Kylian Mbappe (Pháp) trận gặp Senegal: Tiền đạo đội tuyển Pháp tung cú "đại bác" từ khoảng cách hơn 30 m, bóng dội mép dưới xà ngang trước khi đi vào lưới, tạo nên một trong những siêu phẩm đáng nhớ nhất giải.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 2.

Mbappe cũng là Vua phá lưới của World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Erling Haaland (Na Uy) trận gặp Brazil: Sau pha khống chế gọn gàng ở rìa vòng cấm, Haaland tung cú sút chéo góc uy lực, giúp Na Uy đánh bại Brazil ở vòng 16 đội.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 3.

Haaland cùng đội tuyển Na Uy tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Ferran Torres (Tây Ban Nha) trận chung kết với Argentina: Từ pha đánh đầu làm tường thông minh của Nico Williams, Ferran Torres dứt điểm một chạm bằng chân trái, ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 4.

Bàn thắng của Ferran Torres đưa Tây Ban Nha lên ngôi thế giới

ẢNH: REUTERS

Julian Alvarez (Argentina) trận gặp Thụy Sĩ: Trong hiệp phụ tứ kết, Alvarez tung cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, đưa Argentina tiến vào bán kết.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 5.

Julian Alvarez (số 9) có bàn thắng đẹp mắt ở trận gặp Thụy Sĩ

ẢNH: REUTERS

Jude Bellingham (Anh) trận gặp Pháp: Tiền vệ đội tuyển Anh bứt tốc từ phần sân nhà, xoay người loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm lạnh lùng trong trận tranh hạng ba.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 6.

Bellingham (áo trắng) có màn solo ấn tượng

ẢNH: REUTERS

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde) trận gặp Argentina: Từ cánh trái, Cabral đi bóng rồi cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây bất ngờ nhất giải đấu.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 7.

Sidny Lopes Cabral (số 13) để lại dấu ấn lớn cùng Cabo Verde ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Wilson Isidor (Haiti) trận gặp Ma Rốc: Tiền đạo Haiti tung cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm, bóng găm thẳng góc cao khiến thủ môn Yassine Bounou hoàn toàn bất lực.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 8.

Bàn thắng của Wilson Isidor có lực đi không tưởng

ẢNH: REUTERS

Kerim Alajbegovic (Bosnia và Herzegovina) trận gặp Qatar: Tài năng 18 tuổi rê bóng vượt qua hai hậu vệ trước khi tung cú sút không thể cản phá từ sát vòng cấm.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 9.

Tài năng trẻ Kerim Alajbegovic cũng góp mặt trong danh sách đề cử

ẢNH: REUTERS

Elijah Just (New Zealand) trận gặp Iran: Sau pha phối hợp cùng Chris Wood và Sarpreet Singh, Elijah Just tâng bóng một nhịp rồi dứt điểm uy lực ghi bàn.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 10.

Elijah Just vẫn để lại dấu ấn dù New Zealand sớm dừng bước từ vòng bảng

ẢNH: REUTERS

Daizen Maeda (Nhật Bản) trận gặp Thụy Điển: Nhật Bản tạo nên pha phối hợp nhóm đẹp mắt trước khi Maeda băng xuống dứt điểm gọn gàng hạ thủ môn đối phương.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 11.

Daizen Maeda cùng đội tuyển Nhật Bản cũng vào đến vòng 32 đội

ẢNH: REUTERS

Eldor Shomurodov (Uzbekistan) trận gặp CHDC Congo: Đội trưởng Uzbekistan thực hiện cú lốp bóng tinh tế, mang về bàn thắng cho đội tuyển nước nhà ở lần đầu dự World Cup.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 12.

Eldor Shomurodov cũng có khoảnh khắc đáng nhớ ở World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Messi nhận danh hiệu đặc biệt

Song song với cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất giải của FIFA, Lionel Messi đón thêm một tin vui khi được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup 2026. Đây là kết quả gây bất ngờ bởi trước đó, Quả bóng vàng World Cup do FIFA trao đã thuộc về tiền vệ Rodri của đội tuyển Tây Ban Nha, còn Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Theo IFFHS, giải thưởng được xác định dựa trên chỉ số hiệu suất tổng thể (Overall Performance Index), kết hợp dữ liệu về điểm số từng trận, số bàn thắng, kiến tạo cùng tầm ảnh hưởng của cầu thủ, đặc biệt ở các vòng đấu loại trực tiếp.

FIFA công bố 12 bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, Messi bất ngờ thắng giải đặc biệt- Ảnh 13.

Messi vẫn được IFFHS đánh giá cao nhờ màn trình diễn xuất sắc

ẢNH: REUTERS

Messi kết thúc giải với thành tích 8 bàn thắng, 4 kiến tạo sau 8 trận, đạt điểm trung bình 8,33. IFFHS đánh giá những đóng góp của thủ quân Argentina ở các trận đấu loại trực tiếp là yếu tố quan trọng giúp đội bóng lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup.

Tổ chức này cũng nhấn mạnh danh hiệu dành cho Messi hoàn toàn dựa trên dữ liệu thống kê và hiệu suất thi đấu, thay vì danh tiếng hay yếu tố cảm tính. IFFHS nhấn mạnh: "Các đóng góp của Messi tại vòng loại trực tiếp đóng vai trò then chốt trong hành trình của Argentina. Tổng điểm hiệu suất của anh ở tất cả tiêu chí đều cao hơn mọi cầu thủ khác được đánh giá tại World Cup 2026".

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