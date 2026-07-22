Sao Brazil Vinicius phẫu thuật sau World Cup 2026: Diện mạo mới gây sốt

Vinicius phẫu thuật chỉnh hình cằm

Sau kỳ World Cup 2026 không thực sự trọn vẹn cùng đội bóng xứ sở samba, tiền đạo cánh đang khoác áo Real Madrid đã trở về quê nhà và âm thầm tiến hành một ca phẫu thuật thẩm mỹ. Theo các nguồn tin từ truyền thông Brazil, chân sút sinh năm 2000 đã chọn một cơ sở y tế tại thành phố Goiania để thực hiện chỉnh hình cằm.

Lúc này, những hình ảnh đầu tiên của Vinicius sau ca phẫu thuật đang lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt của ngôi sao 26 tuổi khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Vinicius được cho là vừa trải qua cuộc phẫu thuật chỉnh hình cằm tại quê nhà Brazil ẢNH: CMH

Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều cổ động viên "mắt tròn mắt dẹt" vì diện mạo mới có phần khác biệt của tiền đạo người Brazil. Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Chiếc mũi là thứ duy nhất khiến tôi nhận ra đây là Vinicius". Tài khoản khác nói: "Ít ra thì nụ cười đặc trưng của cậu ấy vẫn như cũ".

Sự lột xác về ngoại hình của Vinicius trở thành tâm điểm chú ý, trong bối cảnh bóng đá xứ samba vừa trải qua nốt trầm lớn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại World Cup 2026, đội tuyển Brazil đã phải ngậm ngùi dừng bước đầy thất vọng ở vòng 16 đội khi để thua trước đối thủ Na Uy.

Vinicius có 4 bàn thắng cùng 1 kiến tạo tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Cá nhân Vinicius Junior đã thi đấu vô cùng nỗ lực khi đóng góp 4 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để cứu vãn một chiến dịch đáng quên và chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của đội bóng vàng xanh trên đất Bắc Mỹ mùa hè này.