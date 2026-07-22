Hai nhân vật chính trong vụ ẩu đả ở chung kết World Cup 2026 lên tiếng

Phát biểu đối lập: Vị tha và né tránh

Màn so tài giữa hai thế lực bóng đá thế giới tại sân vận động MetLife (Mỹ) đã diễn ra với sự căng thẳng vượt ra khỏi chuyên môn thuần túy. Trận chung kết World Cup 2026 "nóng lên" ở những phút cuối thời gian thi đấu chính thức khi Argentina chỉ còn thi đấu với 10 người do Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Pau Cubarsi.

Sự căng thẳng bùng nổ đỉnh điểm ngay khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu. Leandro Paredes được cho là người khơi mào cho vụ hỗn loạn. Các góc máy truyền hình ghi lại rõ cảnh tiền vệ 32 tuổi phía Argentina lao vào đấm, túm cổ Eric Garcia rồi xô ngã Gavi. Cuộc va chạm nhanh chóng biến thành màn xô xát tập thể hỗn loạn giữa cầu thủ hai đội, các nhân viên hậu cần và ban huấn luyện.

Paredes (số 5) được thấy đã xô ngã Gavi (số 9) ẢNH: REUTERS

Sau khi trở về từ Bắc Mỹ, tiền vệ trẻ Gavi của Tây Ban Nha đã có những chia sẻ. Trái ngược với sự phẫn nộ của dư luận, Gavi lại tỏ ra hết sức vị tha và cho rằng Paredes không đáng phải nhận án treo giò: "Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ Paredes nên bị đình chỉ thi đấu. Tôi hiểu rằng đó không phải là hình ảnh tốt cho trẻ em, nhưng bóng đá cũng có mặt thể lực, sự quyết liệt. Điều hợp lý nhất là đuổi cậu ấy ra khỏi sân ngay trong trận đấu, và thế là xong. Suy cho cùng, đó là bóng đá, và tôi nghĩ nó nên luôn luôn như vậy".

Ở chiều ngược lại, Leandro Paredes đang chịu nhiều chỉ trích, nhưng đã chọn im lặng hoàn toàn trước hành vi của mình. Cầu thủ đang khoác áo AS Roma bày tỏ: "Cảm ơn Argentina! Tôi luôn yêu đất nước này. Trái tim tôi nặng trĩu vì không thể mang chiếc cúp về quê hương, nhưng cũng tràn đầy tự hào khi toàn đội đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có... Với tôi, đây là vinh dự khi được khoác áo đội tuyển Argentina vĩ đại nhất lịch sử".

FIFA vào cuộc

Một chi tiết gây nhiều tranh cãi tại hiện trường là việc trọng tài chính Slavko Vincic ban đầu được cho là đã rút thẻ đỏ đuổi Paredes ra khỏi sân. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã hoàn toàn biến mất khỏi biên bản chính thức của trận đấu. Giải thích về điều này, FIFA xác định đây là một sai sót kỹ thuật. Báo cáo hiển thị nhầm rằng Paredes đã nhận thẻ đỏ, nhưng thực tế trọng tài chưa đưa ra án phạt tức thì nào vào thời điểm đó. FIFA khẳng định nhầm lẫn đã được khắc phục ngay sau đó trên hệ thống.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tiền vệ người Argentina sẽ "thoát tội". Cơ quan quản lý bóng đá thế giới xác nhận đang thu thập toàn bộ băng ghi hình và báo cáo từ giám sát trận đấu để điều tra hành vi bạo lực của các cầu thủ Argentina.

Nếu bị kết luận vi phạm nghiêm trọng theo quy định, Leandro Paredes phải đối mặt với án treo giò ít nhất 3 trận hoặc thậm chí là cấm thi đấu dài hạn ở các giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia trong tương lai.