Bức tranh tường khắc họa khoảnh khắc của Messi và Yamal ở chung kết World Cup bị phá hoại

Tranh tường của Ferran Torres bị phá hoại

Mới đây, nghệ sĩ đường phố TVBoy hoàn thành bức bích họa dành tặng Ferran Torres tại khu phố Gracia. Tác phẩm khắc họa tiền đạo của Barcelona trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha , hôn chiếc cúp vàng World Cup sau khi trở thành người hùng ở trận chung kết với Argentina.

Trước đó, ở trận chung kết vào rạng sáng 20.7, Ferran Torres là người ghi bàn thắng quyết định ở phút 106, giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0, mang về chức vô địch World Cup lần thứ hai trong lịch sử. Vì vậy, bức tranh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bức tranh của Ferran Torres hiện đã bị phá hỏng ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài. Chỉ vài giờ sau khi hoàn thành, bức bích họa đã bị phủ sơn trắng và vẽ chồng nhiều hình graffiti, khiến hình ảnh của Ferran Torres gần như không còn nguyên vẹn.

Khoảnh khắc của Messi và Yamal cũng chịu chung số phận

Đây không phải là lần đầu một tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ World Cup 2026 gặp tình trạng tương tự. Trước đó, nghệ sĩ Axe Colours cũng thực hiện một bức tranh tường tại Barcelona ghi lại khoảnh khắc đặc biệt giữa Lionel Messi và Lamine Yamal trước trận chung kết World Cup. Hình ảnh hai thế hệ ngôi sao của bóng đá thế giới trong cùng một tác phẩm nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Thế nhưng, bức tranh này cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi bị vẽ bậy và phá hoại.

Bức tranh tường ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của Messi và Yamal ở chung kết World Cup 2026 hiện cũng đã bị phá hoại ẢNH: REUTERS

Việc liên tiếp có các bức bích họa về World Cup bị hư hại đã khiến nhiều người yêu nghệ thuật đường phố tiếc nuối. Dẫu vậy, nghệ sĩ TVBoy khẳng định ông sẽ tiếp tục sáng tác những tác phẩm mới và không để các hành vi phá hoại làm thay đổi đam mê của mình.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, cả hai bức bích họa đều từng tạo ra sức hút lớn trên mạng xã hội, trở thành điểm check-in của nhiều người hâm mộ trước khi bị phá hoại. Điều này càng khiến không ít CĐV tiếc nuối khi những tác phẩm tôn vinh các khoảnh khắc đáng nhớ của World Cup 2026 không thể tồn tại lâu như kỳ vọng.