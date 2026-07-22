Yamal bất ngờ nhắc về màn ẩu đả, danh thủ Đức mong FIFA cấm Paredes 1 năm

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Yamal đã không phát biểu trực tiếp trước truyền thông, nhưng trong lễ diễu hành mừng chức vô địch World Cup tại Madrid, anh đã thu hút sự chú ý khi giơ một tấm biển có dòng chữ: "Velada del Ano VII: Paredes vs Gavi".

Thông điệp được xem là lời mỉa mai nhắm đến Leandro Paredes, người đã trở thành tâm điểm của vụ hỗn chiến sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026. "Velada del Ano" là sự kiện quyền anh nổi tiếng tại Tây Ban Nha, nên tấm biển của Yamal được hiểu như cách ví von màn xô xát giữa Paredes và Gavi giống một trận đấu quyền anh hơn là một trận bóng đá.

Paredes (số 5) liên tục bị chỉ trích vì hành động xấu xí ở chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đây cũng là lần đầu tiên ngôi sao 19 tuổi của Tây Ban Nha có động thái công khai sau sự cố thu hút nhiều sự chú ý của bóng đá thế giới.

Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, Paredes bị ghi lại hình ảnh lao vào các cầu thủ đối phương trong lúc đội bóng xứ bò tót ăn mừng chức vô địch. Tiền vệ Argentina đã xô ngã Gavi, va chạm với Eric Garcia và tham gia vào cuộc ẩu đả khiến không khí sau trận đấu trở nên hỗn loạn. Ngoài Paredes, Nahuel Molina và một số thành viên ban huấn luyện Argentina cũng có hành vi thiếu kiềm chế.

Những diễn biến này khiến FIFA phải mở cuộc điều tra chính thức nhằm xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Theo các thông tin được công bố trước đó, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang xem xét toàn bộ báo cáo trọng tài cùng các đoạn băng ghi hình sau trận.

Hamann đề nghị cấm Paredes và Molina một năm

Trong khi FIFA chưa đưa ra kết luận cuối cùng, cựu tuyển thủ Đức Dietmar Hamann đã có phát biểu rất cứng rắn trên Sky Sport Áo. Ông cho rằng FIFA cần đưa ra án phạt đủ sức răn đe với những hành vi bạo lực sau trận đấu.

Hamann nhấn mạnh: "Những hành vi này phải bị trừng phạt và không nên có bất kỳ sự nương tay nào. Tôi mong FIFA sẽ cấm Leandro Paredes và Nahuel Molina thi đấu trong vòng 12 tháng".

FIFA hiện đã vào cuộc điều tra màn ẩu đả sau chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Theo cựu tiền vệ từng khoác áo Bayern Munich và Liverpool, những hành động mất kiểm soát đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của đội tuyển Argentina. Hamann nhận định: "Họ đã phá hủy phần lớn thiện cảm mà đội tuyển Argentina xây dựng được trong nhiều năm, phần lớn nhờ Lionel Messi".

Trái với quan điểm cứng rắn của Hamann, tiền vệ Gavi lại tỏ ra khá ôn hòa khi được hỏi về khả năng FIFA cấm thi đấu các cầu thủ Argentina. Ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha cho rằng những hành động bạo lực không đẹp với hình ảnh bóng đá, nhưng anh không ủng hộ việc treo giò dài hạn.

"Tôi không nghĩ họ nên bị đình chỉ thi đấu. Có lẽ điều hợp lý nhất là xử lý ngay trong trận đấu. Bóng đá luôn có những cảm xúc rất mạnh và đôi khi những điều như vậy vẫn xảy ra", Gavi chia sẻ.