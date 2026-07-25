HLV Kim Sang-sik vẫn còn ‘quân bài trong tay áo’, đội tuyển Việt Nam rất khó bị bắt bài

2 ngôi sao sáng giá chưa lộ diện hết

Trong số 7 bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam ghi vào lưới Timor Leste, Đình Bắc lập một hattrick, Đỗ Hoàng Hên ghi 2 bàn, Xuân Son và Quang Hải mỗi người ghi được 1 bàn. Chi tiết này phản ánh rất nhiều các ngôi sao tấn công sáng giá hàng đầu của đội tuyển Việt Nam đã tỏa sáng ở trận ra quân ASEAN Cup 2026.

Hoàng Đức chưa bung hết sức trong trận đấu với Timor Leste Ảnh: VFF

Dù vậy, vẫn còn những ngôi sao tấn công khác của đội tuyển Việt Nam đang ẩn mình, chờ tỏa sáng ở các trận đấu tiếp theo. Gương mặt đáng chú ý nhất trong số này chắc chắn là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Ở trận đấu với Timor Leste, Hoàng Đức hầu như không tung ra các pha sút xa sở trường. Đồng thời, cầu thủ đang khoác áo đội Ninh Bình cũng rất ít khi áp sát khu vực cấm địa của đối phương.

Do Timor Leste quá yếu, nên có thể Hoàng Đức không cần bộc lộ hết những điểm mạnh khi tham gia tấn công của mình. Ở các trận đấu tới, khi đối diện với các đối thủ mạnh hơn, phòng ngự chặt chẽ hơn, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ chơi khác, Hoàng Đức có thể sẽ thể hiện khác.

Tài Lộc vẫn chưa thi đấu phút nào Ảnh: VFF

Một cầu thủ nữa, từng nhận được khá nhiều kỳ vọng trước ASEAN Cup 2026, nhưng chưa xuất hiện trong trận đấu với Timor Leste tối 24.7, trên sân Chonburi (Thái Lan), đó là tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc. Cầu thủ đang khoác áo đội Ninh Bình gặp chấn thương. Dù vậy, đây chỉ là chấn thương nhẹ. Việc HLV Kim Sang-sik vẫn giữ Tài Lộc lại trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup năm nay, phản ánh rằng vị HLV người Hàn Quốc vẫn đang chờ Tài Lộc tỏa sáng ở giai đoạn tiếp theo của giải.

Tài Lộc là dạng tiền đạo vừa cao lớn (1,88 m), mạnh mẽ, lại rất giàu kỹ thuật. Cầu thủ gốc Brazil vừa có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, vừa có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi Xuân Son hoặc Hoàng Hên bị đối thủ bắt bài, bị đối thủ phong tỏa, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một phương án nhân sự khác, mang tên Tài Lộc.

2 "siêu dự bị" cho cuộc chiến đường dài

Trong khi đó, 2 cầu thủ tấn công Nguyễn Hai Long và Nguyễn Trần Việt Cường lại có khả năng giúp đội tuyển Việt Nam tăng cường sức mạnh từ băng ghế dự bị. Cả hai cầu thủ này đều có tốc độ cao, thi đấu năng nổ, phù hợp để sử dụng ở cuộc đua dài ngày như ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam còn có thể mạnh hơn trong những ngày tới Ảnh: VFF

Sẽ có những lúc mà những cầu thủ tấn công thi đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam như Hoàng Hên, Đình Bắc, Quang Hải mệt mỏi vì mật độ thi đấu dày đặc. Khi đó, những Hai Long và Việt Cường sẽ là những sự bổ sung cần thiết, giúp cho đội tuyển Việt Nam lúc nào cũng đảm bảo được sự sung sức và đảm bảo được lối chơi kỹ thuật ở tốc độ cao.

Cả Việt Cường và Hai Long hầu như chưa thể hiện được gì ở trận đấu với Timor Leste tối 24.7. Tuy nhiên, như đã nói, HLV Kim Sang-sik chưa cần họ tỏa sáng ngay lập tức, vì họ chính là "của để dành" của vị HLV người Hàn Quốc ở giai đoạn cuối giải.