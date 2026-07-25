Đội tuyển Việt Nam thị uy sức mạnh, Indonesia chịu áp lực vô địch ASEAN Cup 2026

Lời tuyên bố của các nhà đương kim vô địch

ESPN Asia cho rằng, đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup bằng một chiến thắng áp đảo hoàn toàn trước Timor Leste. Sức mạnh của những nhà đương kim vô địch là không cần bàn cãi, đội quân của HLV Kim Sang-sik còn chưa tung hết mọi khả năng của mình khi chỉ cần 45 phút của hiệp một đã dội vào lưới đối phương đến 5 bàn. Đây chỉ mới là trận khởi đầu, nhưng lời tuyên bố của đội tuyển Việt Nam là rất mạnh mẽ.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son, đội phó của đội tuyển Việt Nam góp 1 bàn thắng trong trận thắng Timor Leste tỷ số 7-0 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trận thắng áp đảo ngày ra quân giúp đội tuyển Việt Nam nhanh chóng chiếm ngôi đầu bảng A, trong khi Singapore xếp thứ hai với trận thắng Campuchia cùng ngày 24.7 với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của tiền đạo Ilhan Fandi ghi ở phút bù giờ 90+12.

Cùng bảng này, đội tuyển Indonesia đến ngày 27.7 mới thi đấu trận ra quân gặp Campuchia trên sân nhà, sau đó gặp Timor Leste vào ngày 31.7 tại Chonburi (Thái Lan).

Việc hai đội tuyển Việt Nam và Singapore sớm chiếm các vị trí đầu bảng, sẽ tạo không ít áp lực cho Indonesia thi đấu sau, bất kể báo chí nước này cho rằng, việc thi đấu sau cũng là điểm thuận lợi vì HLV John Herdman sẽ có cơ hội được quan sát các đối thủ cùng bảng của mình thi đấu trước để có cái nhìn cụ thể hơn.

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Theo CNN Indonesia, trận ra quân của đội tuyển Việt Nam trước Timor Leste quá hoàn hảo, và việc đội quân của HLV Kim Sang-sik có đến 6 ngày nghỉ sau trận đấu này để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 31.7. Xem ra, "Những chiến binh sao vàng" chắc chắn sẽ lại bỏ túi thêm 3 điểm nữa để xây chắc ngôi đầu bảng A, bất kể cùng thời điểm Indonesia sẽ ra quân và thi đấu liên tiếp hai trận, gồm gặp Campuchia (ngày 27.7) và Timor Leste (31.7).

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Lập kỷ lục với 11 cầu thủ nhập tịch, Indonesia phải giành chức vô địch từ tay đội tuyển Việt Nam

CNN Indonesia cho biết, sau khi HLV John Herdman công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển xứ vạn đảo tranh tài tại ASEAN Cup 2026, với tổng cộng đến 11 cầu thủ nhập tịch. Đây được xem là kỷ lục mới của đội tuyển nước này khi lên đội hình thi đấu ở một giải khu vực. Trước đây, trong lịch sử thi đấu tại ASEAN Cup, Indonesia chưa bao giờ có hơn 5 cầu thủ nhập tịch góp mặt trong đội hình.

Đội tuyển Indonesia lập kỷ lục với 11 cầu thủ nhập tịch lần đầu tiên thi đấu tại ASEAN Cup 2026, CĐV kêu gọi phải vô địch sau 6 lần á quân Ảnh: Reuters

Vì vậy, lần này có đến 11 cầu thủ nhập tịch (nhiều nhất), người hâm mộ Indonesia đã nhanh chóng đòi hỏi đội nhà phải vô địch ASEAN Cup. "Không còn lý do gì nữa để bào chữa, đội hình này phải vô địch ASEAN Cup", một CĐV Indonesia bình luận dứt khoát trên tài khoản mạng xã hội X của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) khi công bố danh sách 26 cầu thủ dự ASEAN Cup 2026. "Đây phải là nhà vô địch", một CĐV khác viết thêm.

Trong lịch sử ASEAN Cup, đội tuyển Indonesia có đến 6 lần vào chung kết, nhưng chưa lần nào vô địch. Đây cũng là kỷ lục của đội tuyển xứ vạn đảo ở giải đấu khu vực. Với những lần thất bại ở chung kết trước đây, lý do thường được đưa ra là Indonesia ít khi được triệu tập đội hình tốt nhất. Nhưng năm nay, rõ ràng đội quân của HLV Herdman khó lòng lấy lý do này để bào chữa nếu lại thất bại, theo CNN Indonesia.

Trong 11 cầu thủ nhập tịch của Indonesia dự ASEAN Cup 2026, bao gồm Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Tim Geypens, Eliano Reinjders, Ivar Jenner, Thom Haye, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen và Jens Raven. Trong đó, chỉ có hai người từng thi đấu tại ASEAN Cup trước đây (AFF Cup cũ) là Jordi Amat và Marc Klok vào năm 2022.

Tuy nhiên, trong 11 cầu thủ nhập tịch của Indonesia dự ASEAN Cup 2026, trung vệ Justin Hubner đã bị CLB Fortuna Sittard (Hà Lan) chặn không cho tham dự, vì giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days. Bản thân Hubner cũng ngạc nhiên khi mình được HLV Herdman triệu tập, vì anh không tham gia chuyến tập huấn tại Bali và nằm trong danh sách 50 cầu thủ được gọi ban đầu.

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