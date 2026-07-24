Báo Indonesia ‘choáng’ khi đội tuyển Việt Nam thắng đậm Timor Leste chỉ sau hiệp một

Chỉ cần hiệp một là đủ

Trang Extra Time Indonesia thậm chí còn bày tỏ: "Được rồi bạn ơi", sau khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam chỉ cần 45 phút ở hiệp một để hoàn tất trận ra quân tại ASEAN Cup 2026 khi dễ dàng dẫn trước đối thủ Timor Leste với tỷ số 5-0.

Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đến dễ dàng trong hiệp một sau các pha dàn xếp tấn công chính xác, với Hoàng Hên và Đình Bắc cùng ghi cú đúp lần lượt ở các phút 7, 41 và 31, 42. Còn Xuân Son ghi bàn còn lại ở phút 45+1.

Quang Hải là thủ lĩnh ở khu vực giữa sân giúp đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ Timor Leste Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Màn khởi đầu đầy ấn tượng của đội tuyển Việt Nam khiến phía Indonesia đầy lo lắng. Trang FaktaBola đánh giá: "Các cầu thủ Việt Nam khởi đầu đầy ấn tượng, họ chơi cực kỳ xuất sắc ngay từ đầu và sớm dẫn trước Timor Leste tới 5 bàn chỉ sau hiệp một. Lời cảnh báo nặng ký gửi tới thầy trò HLV John Herdman (Indonesia) trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A".

Trong hiệp hai, tiền đạo Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick cho mình trong lần đầu thi đấu tại ASEAN Cup khi ghi bàn nâng tỷ số lên 6-0 cho đội tuyển Việt Nam ở phút 65.

Đình Bắc lập hat-trick, đội tuyển Việt Nam đại thắng Timor Leste 7-0

Đặc biệt, trong các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, các tiền vệ Quang Hải, Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh và Văn Vĩ đều đóng góp các pha kiến tạo. Đội trưởng Quang Hải cũng đóng góp một bàn ở phút 79 để ấn định chiến thắng đậm với tỷ số tới 7-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Timor Leste. Bàn thắng này trước khi vào lưới đã chạm vào chân hậu vệ Farrugia, nên được tính là pha phản lưới nhà.

Trận thắng của đội tuyển Việt Nam với tỷ số đậm trước Timor Leste sẽ góp phần đáng kể vào cuộc đua giành ngôi đầu bảng với Indonesia, trong trường hợp có thể xét tới yếu tố bàn thắng bại để xếp hạng.

Đây chính là áp lực cho phía Indonesia, khi đội bóng xứ vạn đảo sẽ có trận gặp Timor Leste vào ngày 31.7 tại Chonburi (Thái Lan), ngay sau trận ra quân gặp Campuchia ngày 27.7 trên sân nhà. Đội tuyển Campuchia cùng ngày 24.7 cũng có trận ra quân để thua Singapore với tỷ số 1-2, với bàn thua diễn ra ở phút bù giờ 90+12 do Ilhan Fandi ghi.

Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick cho mình trong lần đầu thi đấu tại ASEAN Cup Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam có thể phá kỷ lục ghi bàn nếu muốn

Theo nhà báo Rhysh Roshan Rai, cựu cầu thủ Singapore và là chuyên gia bình luận của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của những nhà đương kim vô địch, khi chơi rất tốt ở trận ra quân gặp Timor Leste.

"Họ có thể phá kỷ lục ghi bàn tại ASEAN Cup nếu muốn, sau khi chỉ cần 45 phút đầu tiên đã ghi đến 5 bàn", Rhysh Roshan Rai bình luận trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X.

Mặc dù vậy, trong hiệp hai đội quân của HLV Kim Sang-sik giảm hẳn tốc độ trận đấu và chỉ tăng tốc khi cần thiết, nhưng cũng kịp ghi thêm hai bàn nữa để có trận thắng đậm ngày ra quân tại ASEAN Cup 2026 hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Ở trận tiếp theo, đội tuyển Việt Nam trở về sân nhà Mỹ Đình chuẩn bị cho trận gặp Singapore vào ngày 31.7. Singapore sau trận thắng Campuchia, sẽ trở về sân nhà gặp Timor Leste (27.7), trước khi hành quân đến Hà Nội.