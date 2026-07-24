ASEAN Cup 2026: Singapore thắng nghẹt thở Campuchia 2-1 ở phút 90+12

Singapore thắng kịch tính Campuchia

Tối 24.7, Campuchia chạm trán Singapore ở trận đấu mở màn bảng A giải ASEAN Cup 2026 trên ssana Morodok Techo. Ở trận đấu này, Singapore chơi lấn lướt hoàn toàn so với đội bóng xứ chùa tháp. Dù vậy, đội tuyển Singapore phải rất chật vật mới có thể vượt qua được đối thủ.

Phút 22, đội tuyển Singapore mới có bàn thắng khai thông bế tắc. Anuar thoát xuống khôn ngoan sau đường chuyền xuyên tuyến của đồng đội. Chân sút của Singapore sau đó đã tung cú sút vào góc gần để đưa Singapore vươn lên dẫn trước 1-0. Ở tình huống này, hậu vệ và thủ môn Campuchia đã mắc lỗi.

Singapore (trái) dẫn trước 1-0 sau hiệp 1 ẢNH: FAS

Sau khi nhận bàn thua, Campuchia buộc phải đẩy lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 55, nỗ lực của đội bóng xứ chùa vàng mới được đền đáp. Từ đường mở bóng của đồng đội, Ouk Sovann nhận bóng trống trải bên cánh phải và tung cú sút trái phá làm tung lưới Singapore gỡ hòa cho chủ nhà.

Những phút cuối trận, đội tuyển Singapore có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Dù vậy, VAR can thiệp đã xác định cầu thủ Singapore mắc lỗi việt vị. Bàn thắng của Singapore bị hủy và tỷ số vẫn là hòa 1-1.

Khi tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa 1-1, các cầu thủ Singapore đã biết cách lên tiếng đúng lúc. Ilhan Fandi ghi siêu phẩm ở phút 90+12, ấn định chiến thắng 2-1 cho Singapore trước Campuchia.

Ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày 27.7, Singapore gặp Timor Leste, còn Campuchia chạm trán Indonesia.