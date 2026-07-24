Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

ASEAN Cup 2026: Singapore thắng nghẹt thở Campuchia 2-1 ở phút 90+12

Thu Bồn
Thu Bồn
Đội tuyển Singapore đã giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 trước Campuchia ở đấu mở màn giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2026.

Singapore thắng kịch tính Campuchia

Tối 24.7, Campuchia chạm trán Singapore ở trận đấu mở màn bảng A giải ASEAN Cup 2026 trên ssana Morodok Techo. Ở trận đấu này, Singapore chơi lấn lướt hoàn toàn so với đội bóng xứ chùa tháp. Dù vậy, đội tuyển Singapore phải rất chật vật mới có thể vượt qua được đối thủ.

Phút 22, đội tuyển Singapore mới có bàn thắng khai thông bế tắc. Anuar thoát xuống khôn ngoan sau đường chuyền xuyên tuyến của đồng đội. Chân sút của Singapore sau đó đã tung cú sút vào góc gần để đưa Singapore vươn lên dẫn trước 1-0. Ở tình huống này, hậu vệ và thủ môn Campuchia đã mắc lỗi.

ASEAN Cup 2026: Singapore thắng nghẹt thở Campuchia 2-1 ở phút 90+12- Ảnh 1.

Singapore (trái) dẫn trước 1-0 sau hiệp 1

ẢNH: FAS

Sau khi nhận bàn thua, Campuchia buộc phải đẩy lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 55, nỗ lực của đội bóng xứ chùa vàng mới được đền đáp. Từ đường mở bóng của đồng đội, Ouk Sovann nhận bóng trống trải bên cánh phải và tung cú sút trái phá làm tung lưới Singapore gỡ hòa cho chủ nhà.

Những phút cuối trận, đội tuyển Singapore có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Dù vậy, VAR can thiệp đã xác định cầu thủ Singapore mắc lỗi việt vị. Bàn thắng của Singapore bị hủy và tỷ số vẫn là hòa 1-1.

Khi tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa 1-1, các cầu thủ Singapore đã biết cách lên tiếng đúng lúc. Ilhan Fandi ghi siêu phẩm ở phút 90+12, ấn định chiến thắng 2-1 cho Singapore trước Campuchia.

Ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày 27.7, Singapore gặp Timor Leste, còn Campuchia chạm trán Indonesia.

Tin liên quan

Nhận định, dự đoán tỷ số Lào vs Thái Lan: Nhiều bàn, 'voi chiến' thắng đậm

Nhận định, dự đoán tỷ số Lào vs Thái Lan: Nhiều bàn, 'voi chiến' thắng đậm

Trận Lào vs Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 25.7, thuộc bảng B ASEAN Cup 2026. Với đẳng cấp vượt trội, 'voi chiến' tự tin hướng tới một trận thắng với tỷ số cách biệt lớn.

Nhận định, dự đoán tỷ số Myanmar vs Malaysia: Giằng co, 'hổ Mã Lai' thắng sít sao

Indonesia công bố 26 cầu thủ trước trận đại chiến Việt Nam tại ASEAN Cup 2026: Có gì đáng chú ý?

Khám phá thêm chủ đề

Singapore campuchia ASEAN Cup 2026 ASEAN Cup

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận