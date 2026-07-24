Nhận định, dự đoán tỷ số Lào vs Thái Lan: Nhiều bàn, 'voi chiến' thắng đậm

Nhận định trước trận Lào vs Thái Lan

Đội tuyển Thái Lan góp mặt ở chung kết 3 giải vô địch Đông Nam Á gần nhất và vô địch 2 lần. Tuy nhiên, ở giải đấu gần nhất vào năm 2024, ngôi vương thuộc về đội tuyển Việt Nam. Sau khi hụt mất cúp vô địch ASEAN Cup 2024 vào tay thầy trò HLV Kim Sang-sik, đội bóng xứ sở chùa vàng hướng đến chiến dịch năm 2026 với sự tập trung và khát khao đòi lại ngai vàng khu vực.

Màn tái xuất của "voi chiến" sẽ bắt đầu bằng trận ra quân bảng B gặp chủ nhà Lào trên sân vận động Quốc gia Lào Mới ở Viêng Chăn. Ở giải lần này, tân HLV Anthony Hudson đối mặt với không ít thách thức về mặt nhân sự. Hàng loạt ngôi sao lớn như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Elias Dolah vắng mặt. Tuy nhiên, lực lượng của đại diện xứ chùa vàng vẫn là sự kết hợp chất lượng giữa các nhân tố trẻ tiềm năng và dàn trụ cột kinh nghiệm như Sarach Yooyen, Manuel Bihr, cùng bộ ba Chatchai Bootprom, Pansa Hemviboon và Narubadin Weerawatnodom đến từ Buriram United.

Thái Lan nhiều khả năng sẽ thắng đậm Lào ở trận ra quân bảng B ẢNH: FPT PLAY

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Lào bước vào giải đấu dưới sự dẫn dắt của tân HLV Vladica Grujic cùng một lực lượng được trẻ hóa mạnh mẽ khi độ tuổi trung bình chỉ ở ngưỡng 22,9. Đội bóng xứ triệu voi vừa trải qua đợt tập huấn kéo dài 2 tuần tại Gia Lai và thu về những kết quả giao hữu rất tích cực.

Dù vậy, thực tế lịch sử đối đầu lại hoàn toàn quay lưng với đội chủ nhà khi họ chưa từng vượt qua vòng bảng ASEAN Cup và đã trải qua hơn 2 thập kỷ chưa biết đến mùi chiến thắng ở sân chơi khu vực. Việc sở hữu một số gương mặt đang thi đấu tại nước ngoài như Damoth Thongkhamsavath hay Phoutthavong Sangvilay sẽ tiếp thêm sự tự tin, giúp đội bóng xứ triệu voi hướng tới một màn trình diễn nỗ lực nhất có thể trước Thái Lan.

Xét về tương quan kỹ thuật lẫn đẳng cấp, Thái Lan vẫn hoàn toàn vượt trội ở mọi vị trí trên sân. Dù chủ nhà Lào sẽ chủ động thiết lập thế trận phòng ngự lùi sâu để hạn chế bàn thua, nhưng khả năng kiểm soát và tạo áp lực liên tục từ tuyến giữa của Thái Lan dự báo sẽ nhanh chóng bẻ gãy hệ thống đối phương.

Nhỉnh hơn về mọi mặt, một chiến thắng cách biệt lớn trong ngày ra quân tại bảng B là nhiệm vụ khả quan của nhà cựu vô địch Đông Nam Á.

Dự đoán tỷ số: Lào 0-3 Thái Lan