Klopp ra mắt đội tuyển Đức, Zidane chuẩn bị với Pháp, Pep Guardiola từ chối đội Ý

HLV Klopp khuấy động EURO 2028 và World Cup 2030

Ba đội tuyển hàng đầu châu Âu gồm Đức, Pháp và Ý đã có những chuyển động lớn trên băng ghế huấn luyện. Với đội tuyển Đức, triều đại mới với HLV Klopp đã bắt đầu từ ngày 24.7, khi nhà cầm quân danh tiếng này chính thức ra mắt và thay thế HLV Julian Nagelsmann bị sa thải vì kỳ World Cup 2026 gây thất vọng.

HLV Klopp ra mắt đội tuyển Đức, sẽ khuấy động EURO 2028 và World Cup 2030 Ảnh: Reuters

Sự có mặt của HLV Klopp ở đội tuyển Đức cũng sẽ khuấy động hai giải đấu lớn trong thời gian tới là EURO 2028 và World Cup 2030, hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn với các HLV danh tiếng dẫn dắt các đội tuyển hàng đầu tranh tài.

Làm việc với HLV Klopp ở đội tuyển Đức còn có các trợ lý nổi tiếng như Peter Krawietz, Pepijn Lijnders và Sven Bender. Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cũng xác nhận, cựu danh thủ Per Mertesacker sẽ thay thế Andreas Rettig làm giám đốc điều hành của cơ quan này vào cuối năm nay.

Phát biểu trong ngày ra mắt, HLV Klopp nói về triết lý của mình trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức: "Những người được ra sân là những người đủ giỏi. Những người khao khát chiến thắng. Những người càng trở nên xuất sắc hơn khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Đức".

"Việc các cầu thủ nói rằng, họ tự hào được đại diện cho nước Đức là chưa đủ. Họ phải thể hiện điều đó. Tất cả những ai đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Đức đều nên nỗ lực. Tôi sẽ theo dõi họ. Cánh cửa của tôi luôn rộng mở. Hôm nay là một khởi đầu mới", HLV Klopp nhấn mạnh.

Ông cũng chia sẻ thêm: "Hàng thủ bốn người đã từng vô địch World Cup. Tôi sẽ theo dõi rất nhiều trận đấu ở Đức, nhưng cũng sẽ theo dõi cả các trận đấu ở nước ngoài để giám sát những cầu thủ đang cạnh tranh vị trí".

Đội tuyển Pháp sắp ra mắt HLV Zidane, đội tuyển Ý vẫn đi tìm nhà cầm quân mới

Trong đó, đội tuyển Pháp cũng có sự thay đổi với cựu danh thủ Zinedine Zidane sắp thay thế HLV Didier Deschamps, với lễ ra mắt và cuộc họp báo đã được Liên đoàn Bóng đá Pháp lên lịch vào ngày 28.7 tới đây.

HLV Zidane thay thế triều đại của HLV Deschamps sau World Cup 2026, dẫn dắt Les Bleus tìm lại vinh quang trong đó mục tiêu lớn là giành ngôi vô địch EURO 2028 và trở lại ngôi vương thế giới tại World Cup 2030.

Nhưng đây sẽ là thử thách không nhỏ cho Zidane, danh thủ chì từng dẫn dắt CLB Real Madrid và đã nghỉ làm việc kể từ tháng 5.2021 đến nay. Ông Zidane sẽ làm việc với đội tuyển Pháp bắt đầu từ ngày 1.9, theo L'Équipe, cùng một ban huấn luyện mới hoàn toàn do mình tuyển chọn.

HLV Ancelotti và Pep Guardiola đều từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển Ý Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đội tuyển Ý với Giám đốc kỹ thuật mới của Liên đoàn Bóng đá Ý, ông Paolo Maldini, công bố đã tiếp xúc với HLV Carlo Ancelotti và Pep Guardiola, nhằm gửi lời mời họ đàm phán để dẫn dắt Azzurri. Nhưng theo tin mới nhất từ nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, cả ông Ancelotti và Guardiola đều đã từ chối.

Với HLV Ancelotti, nhà cầm quân này được cho là tôn trọng hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Brazil, tiếp tục dẫn dắt đội tuyển vàng xanh chuẩn bị cho Copa America 2028 và World Cup 2030. Trong khi, HLV Guardiola, có tin đòi hỏi mức lương lên đến 20 triệu euro/năm, nhưng cuối cùng cũng đã từ chối lời mời dẫn dắt đội tuyển Ý, vì muốn "dành thời gian cho gia đình, nghỉ ngơi và trở lại với bóng đá sau này".

Sau khi Ancelotti và Guardiola đều từ chối, nhiều khả năng Liên đoàn Bóng đá Ý sẽ quay lại kế hoạch B, mời các HLV gồm Mancini, Pirlo hoặc Conte dẫn dắt đội tuyển Ý.

Đội tuyển Ý đã trải qua kỳ World Cup thứ ba liên tiếp không góp mặt ở vòng chung kết (2018, 2022 và 2026 mới đây). Họ vừa cải tổ liên đoàn, bầu chủ tịch mới với ông Giovanni Malago đắc cử, còn cựu danh thủ Paolo Maldini làm giám đốc kỹ thuật. Nhưng hiện vẫn chưa tìm được HLV mới cho đội tuyển.