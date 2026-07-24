David Beckham lên tiếng về Casemiro, mong Messi sớm trở lại sau World Cup quá căng thẳng

"Chào mừng đến Miami, người bạn của tôi. Một ngày đặc biệt khi chúng tôi chào đón Casemiro và gia đình đến với Inter Miami. Anh là một con người và một cầu thủ mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Cảm ơn vì đã chọn Miami làm nhà của bạn", ông David Beckham viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Instagram ngày 24.7, đồng thời chúc mừng CLB Inter Miami trở lại MLS bằng một chiến thắng ấn tượng trước Chicago Fire FC với tỷ số 3-2 trên sân nhà Nu ngày 23.7.

Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham và vợ đến xem trận bán kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Argentina của Messi ngày 16.7 Ảnh: Reuters

Trận thắng của Inter Miami trước Chicago Fire FC thiếu vắng hai ngôi sao hàng đầu của đội là Messi và De Paul, những người đang cần nghỉ ngơi sau kỳ World Cup căng thẳng, khi họ cùng đội tuyển Argentina để thua trận chung kết trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 ngày 20.7 mới đây.

Từ trận thua này, Messi và đội tuyển Argentina đã nhận rất nhiều sự chỉ trích, nhưng ông David Beckham đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ con cưng của mình bằng thông điệp dứt khoát: "Messi là đội trưởng của chúng tôi, và chúng tôi không thể tự hào hơn nữa với những gì anh đã thể hiện tại World Cup 2026".

Messi chính là người đã góp phần giúp đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Anh ở trận bán kết với tỷ số 2-1. Trong đó, danh thủ 39 tuổi này kiến tạo 2 cơ hội cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi hai bàn ở các phút cuối trận giúp Albiceleste lội ngược dòng hạ gục "Tam sư", đội bóng quê hương của ông David Beckham.

Messi sẽ trở lại Inter Miami từ đầu tháng 8

Messi hiện được ông David Beckham cấp phép đặc biệt để nghỉ ngơi sau World Cup, và hy vọng anh sẽ sớm nguôi ngoai nỗi thất vọng quá lớn sau trận chung kết với Tây Ban Nha.

Messi sẽ sớm trở lại thi đấu cho Inter Miami Ảnh: Reuters

Theo HLV Guillermo Hoyos của Inter Miami: "Ban lãnh đạo đội bóng với ông David Beckham và các đồng sở hữu Jorge và Jose Mas, luôn dành sự quan tâm lớn đến Messi và De Paul. Chúng tôi tin tưởng và quan tâm đến họ rất nhiều. Họ sẽ trở lại khi thực sự cảm thấy khỏe mạnh về mọi mặt bởi vì tất cả những gì họ đã trải qua đều rất khắc nghiệt".

"Nếu tôi không nhầm, họ đã trải qua khoảng 50 ngày với áp lực khủng khiếp và những trận đấu liên tục. World Cup là một sự kiện phi thường, và nó gây ra áp lực rất lớn về thể chất và tinh thần. Họ xứng đáng được nghỉ ngơi. Họ cần điều đó, và chúng tôi sẽ chào đón họ trở lại khi họ sẵn sàng và ở trong tình trạng tốt nhất để thi đấu", HLV Guillermo Hoyos cho biết thêm.

Messi hiện đang dành thời gian với gia đình ở Rosario, Argentina, sau chiến dịch World Cup của mình. Mặc dù Inter Miami chưa công bố ngày trở lại chính thức, nhưng lịch trình cho thấy danh thủ này có thể trở lại tập luyện vào khoảng ngày 1.8, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Mục tiêu của Inter Miami, với hy vọng Messi và Casemiro, sẽ sớm kết hợp cùng nhau và chinh phục ngôi vô địch Leagues Cup (diễn ra từ ngày 5.8). Qua đó, sẽ giúp cả hai sớm lấy lại động lực sau kỳ World Cup 2026 có quá nhiều biến động, trong đó Casemiro và đội tuyển Brazil cũng sớm dừng bước ở vòng 16 đội.