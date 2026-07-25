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Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Hà Lan không chịu 'nhả’ quân, Indonesia nguy cơ mất trụ cột đấu đội tuyển Việt Nam

Văn Trình
Văn Trình
Đội tuyển Indonesia đang đối mặt với nguy cơ tổn thất lớn về lực lượng ngay trước thềm ASEAN Cup 2026 (AFF Cup), khi CLB Fortuna Sittard không cho phép trung vệ nhập tịch Justin Hubner trở về khoác áo đội tuyển quốc gia.

Theo CNN Indonesia, tương lai của Justin Hubner tại ASEAN Cup 2026 bất ngờ trở thành chủ đề được quan tâm, chỉ ít giờ sau khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự giải đấu. Hậu vệ 22 tuổi vẫn có tên trong danh sách triệu tập của HLV John Herdman, nhưng khả năng góp mặt đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Nguyên nhân xuất phát từ việc ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8, trùng với giai đoạn khởi động mùa giải VĐQG Hà Lan của CLB Fortuna Sittard.

Theo thông tin từ tờ Limburger được CNN Indonesia dẫn lại, Fortuna Sittard xác nhận Hubner không đến hội quân cùng đội tuyển Indonesia mà đang di chuyển sang Pháp để tham gia chuyến tập huấn tiền mùa giải. Người phát ngôn của Fortuna Sittard cho biết: "Anh ấy đang trên đường tới Pháp để chuẩn bị cho trận giao hữu với FC Metz".

CLB Hà Lan không chịu 'nhả’ quân, Indonesia nguy cơ mất trụ cột đấu đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Justin Hubner (trái) hiện chưa về hội quân cùng đội tuyển Indonesia dù có tên trong danh sách triệu tập

ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, đội bóng Hà Lan tiết lộ họ đã thông báo từ nhiều tuần trước rằng Hubner sẽ không thể tham dự ASEAN Cup 2026.

CNN Indonesia nhấn mạnh: “Lý do rất rõ ràng: giải đấu Đông Nam Á không nằm trong lịch FIFA Days, vì vậy các CLB không có nghĩa vụ phải trả cầu thủ về phục vụ đội tuyển quốc gia. Quyền quyết định hoàn toàn thuộc về đội bóng chủ quản. Đến thời điểm hiện tại, PSSI vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tình trạng của Hubner”.

Indonesia gặp bài toán khó nếu Hubner vắng mặt

Nếu Hubner thực sự không được phép thi đấu, đây sẽ là cú đánh mạnh vào tham vọng của Indonesia. Trung vệ sinh năm 2003 là một trong những hậu vệ chất lượng nhất của "Garuda" hiện nay nhờ kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu, khả năng đọc tình huống, tranh chấp tay đôi và không chiến rất tốt. Anh cũng thường xuyên đá chính trong những trận cầu lớn của Indonesia thời gian qua, từ vòng loại World Cup đến Asian Cup.

Trong danh sách 26 cầu thủ vừa được HLV John Herdman công bố, Hubner được xem là nhân tố quan trọng bên cạnh Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh và Shayne Pattynama, tạo nên hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm. Nếu thiếu Hubner, Indonesia sẽ buộc phải điều chỉnh hệ thống phòng ngự ngay trước thềm ASEAN Cup 2026.

CLB Hà Lan không chịu 'nhả’ quân, Indonesia nguy cơ mất trụ cột đấu đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Hàng thủ đội tuyển Indonesia sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu Hubner vắng mặt

ẢNH: REUTERS

Theo truyền thông Indonesia, HLV John Herdman đã chốt danh sách 26 cầu thủ sau quá trình sàng lọc từ 50 cái tên ban đầu, với sự kết hợp giữa các cựu binh và nhiều gương mặt trẻ. Những trụ cột như Thom Haye, Marc Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Marselino Ferdinan, Nadeo Argawinata và Jens Raven tiếp tục góp mặt, bên cạnh các chân sút tài năng như Mitchell Baker, Tim Geypens, Beckham Putra Nugraha hay Rayhan Hannan.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng A cùng đội tuyển Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Đội bóng của HLV Herdman sẽ lần lượt gặp Campuchia (27.7), Timor Leste (31.7), Việt Nam (3.8) và Singapore (7.8).

Truyền thông Indonesia nhận định, tại bảng đấu này đội tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của “Garuda”. Vì thế, trận đại chiến ngày 3.8 giữa hai đội nhiều khả năng sẽ phân định ngôi đầu bảng đấu.

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