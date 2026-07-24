Đội tuyển Việt Nam được chấm điểm cực cao: Đình Bắc tuyệt đối 10/10, Hoàng Hên được bao nhiêu?

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste tối 24.7 giúp đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Trong ngày hàng công bùng nổ, Nguyễn Đình Bắc và Đỗ Hoàng Hên trở thành hai cái tên nổi bật nhất khi trực tiếp ghi tới 5/7 bàn thắng của đội.

Trận ra quân xuất sắc của Đình Bắc và Hoàng Hên

Theo thống kê của Sofascore, Nguyễn Đình Bắc được chấm điểm tuyệt đối 10/10, thành tích hiếm gặp ngay cả ở những giải đấu hàng đầu thế giới. Tiền đạo sinh năm 2004 cũng đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ có màn trình diễn hay nhất toàn cầu trong ngày, chỉ xếp sau thủ môn Luan Polli (Brazil), người cũng nhận điểm 10 sau trận đấu tại giải VĐQG Brazil.

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên nhận 8,8 điểm, đứng thứ năm trong bảng xếp hạng Cầu thủ xuất sắc nhất trong ngày của Sofascore. Tiền vệ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam xếp trên hàng loạt ngôi sao đang thi đấu tại Nam Mỹ và châu Âu trong ngày 24.7.

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Đình Bắc nâng tỷ số lên 2-0

Sofascore chấm điểm đội tuyển Việt Nam rất cao sau trận thắng đậm Timor Leste ẢNH: SOFASCORE

Đình Bắc và Hoàng Hên cũng lọt tốp cầu thủ xuất sắc trong ngày ẢNH: SOFASCORE

Theo dữ liệu chi tiết từ Sofascore, Đình Bắc tạo nên màn trình diễn gần như hoàn hảo. Anh ghi 3 bàn thắng từ 7 cú sút, trong đó có 4 lần dứt điểm trúng đích. Tiền đạo này còn bị bắt việt vị 3 lần và bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn, nhưng cú hat-trick vẫn đủ giúp anh nhận số điểm tuyệt đối.

Đáng chú ý, một trong ba pha lập công của Đình Bắc đến từ tình huống đá phạt góc, cho thấy khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ rất tốt trong vòng cấm.

Ở phía sau, Đỗ Hoàng Hên cũng có ngày thi đấu bùng nổ với 2 bàn thắng, thực hiện 5 cú sút, trong đó 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Cả hai pha lập công của cầu thủ này đều được ghi bằng chân trái, một đến từ tình huống bóng sống và một đến sau pha phối hợp sắc nét trước khung thành đối phương.

Không chỉ hai chân sút trên, nhiều tuyển thủ Việt Nam cũng được Sofascore đánh giá rất cao. Tiền vệ Hoàng Đức nhận 8,4 điểm sau màn trình diễn đẳng cấp, trở thành "nhạc trưởng" trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Quang Hải đạt 7,4 điểm với một bàn thắng và một kiến tạo. Chơi cao nhất trên hàng công, Xuân Son có 1 lần làm rung lưới Timor Leste, được chấm 7,4 điểm.

Ở hàng thủ, Đoàn Văn Hậu nhận được 8,3 điểm, Nguyễn Thành Chung được chấm 7,7 điểm còn Xuân Mạnh cũng được chấm 7,2 điểm. Trong khung gỗ, thủ thành Lê Giang Patrik không có nhiều việc phải làm, nhận 6,8 điểm.

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Ở chiều ngược lại, Timor Leste có một trận đấu đáng quên khi hầu hết cầu thủ chỉ nhận điểm dưới 6,5. Thủ môn Niski chỉ đạt 4,5 điểm, còn các hậu vệ Correia, Ribeiro cũng bị chấm số điểm dưới 5. Joao Rangel - tiền đạo cánh phải là người được chấm cao điểm nhất phía Timor Lester với số điểm 6,8.

Trận thắng 7-0 của đội tuyển Việt Nam cũng phản ánh rõ nét cho sức mạnh tấn công mà các học trò HLV Kim Sang-sik mang đến ASEAN Cup 2026. Ở trận đấu thứ 2, diễn ra vào ngày 31.7, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà, gặp đội tuyển Singapore.