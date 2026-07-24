HLV Timor Leste bất lực: 'Đội tuyển Việt Nam quá mạnh, cầu thủ rất giỏi’

Mở đầu phần trả lời phỏng vấn, HLV Ze Pedro không giấu sự nể phục dành cho đối thủ: "Chúng tôi đã gặp một đội rất mạnh, với những cầu thủ rất giỏi. Chúng tôi mắc một số sai lầm và phải nhận thất bại. Đó là một màn trình diễn rất tốt của đội tuyển Việt Nam".

Ông cũng chỉ ra rằng việc sớm nhận bàn thua đã khiến Timor Leste gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi, đồng thời các sai sót ở khu vực giữa sân cũng góp phần khiến học trò ông phải trả giá: "Chúng tôi đã nhận bàn thua sớm. Chúng tôi là một đội trẻ, cần nỗ lực hơn nữa để phát triển và học hỏi thêm. Chúng tôi cũng mắc một số sai lầm ở khu vực giữa sân. Đó thực sự là một trận đấu rất, rất khó khăn".

HLV Pedro không buồn khi thua đội tuyển Việt Nam 0-7 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận Timor Leste đã bước vào trận đấu với tâm thế của một đội cửa dưới ngay từ trước giờ bóng lăn, nhưng vẫn dành lời khen cho sự nghiêm túc của đội tuyển VIệt Nam: "Chúng tôi không phải là những người duy nhất đã nghĩ tới một trận thua ngay trước khi trận đấu diễn ra. Chúng tôi gặp một đội bóng lớn, và đó thực sự là điều rất khó khăn. Họ đã thể hiện sự tôn trọng với chúng tôi khi không để các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi. Quả thực là quá khó khăn khi phải đối đầu với một đội bóng như vậy".

Đình Bắc lập hat-trick, đội tuyển Việt Nam đại thắng Timor Leste 7-0

Trả lời câu hỏi về công tác chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, HLV Ze Pedro khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng gạt bỏ thất bại này để tập trung cho chặng đường phía trước: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và nỗ lực hết sức có thể. Điều quan trọng lúc này là phải quên đi kết quả trận đấu vừa qua, các cầu thủ cần thời gian để hồi phục. Tôi sẽ cố gắng lựa chọn 11 cầu thủ tốt nhất cho trận gặp Singapore sắp tới".



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