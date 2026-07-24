Đình Bắc lập hat-trick, đội tuyển Việt Nam đại thắng Timor Leste 7-0: Đấu Singapore ngày nào?

Hoàng Hên, Đình Bắc tỏa sáng, đội tuyển Timor Leste vỡ trận

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động trong trận ra quân ASEAN Cup 2026 trước Timor Leste. Dù mặt sân còn sũng nước sau mưa khiến việc xử lý bóng gặp đôi chút khó khăn, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng lối chơi áp sát và những pha phối hợp tốc độ.

Sức ép liên tục của đội tuyển Việt Nam sớm được cụ thể hóa ở phút 7. Sau tình huống dứt điểm của Đình Bắc khiến thủ môn đối phương không thể bắt dính bóng, Hoàng Hên có mặt đúng lúc để tung cú sút chéo góc mở tỷ số 1-0.

Hoàng Hên mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bàn thắng sớm buộc Timor Leste phải từ bỏ lối chơi phòng ngự số đông và dâng cao tìm bàn gỡ. Điều này vô tình mở ra rất nhiều khoảng trống để đội tuyển Việt Nam khai thác bằng những pha phản công và chuyển trạng thái nhanh.

Trong phần lớn thời gian của hiệp đấu, đội tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận. Hàng tiền vệ với Hoàng Đức và Quang Hải liên tục điều tiết nhịp độ, trong khi bộ ba Hoàng Hên, Đình Bắc và Xuân Son hoạt động năng nổ trên hàng công, khiến hàng phòng ngự Timor Leste liên tục rơi vào tình trạng báo động.

Đình Bắc lập hat-trick, đội tuyển Việt Nam đại thắng Timor Leste 7-0

Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội tuyển Việt Nam nhân đôi cách biệt ở phút 31. Từ đường kiến tạo tinh tế của Hoàng Đức, Đình Bắc khống chế gọn gàng rồi ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ trước khi dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0.

Đình Bắc có bàn thắng đầu tiên tại ASEAN Cup ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bàn thắng thứ 2 khiến thế trận gần như chỉ còn diễn ra bên phần sân của Timor Leste. Xuân Son liên tục tạo ra dấu ấn với những pha làm tường, chuyền bóng và kiến tạo. Tiền đạo này suýt ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú đánh đầu nguy hiểm, đồng thời có đường chuyền vượt tuyến giúp Hoàng Hên thoát xuống đối mặt khung thành.

Đình Bắc nâng tỷ số lên 2-0

Đến những phút cuối hiệp 1, sức chống đỡ của Timor Leste hoàn toàn sụp đổ. Phút 41, Hoàng Hên tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, bình tĩnh vượt qua thủ môn trước khi ghi bàn, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0.

Hoàng Hên nâng tỷ số lên 3-0 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc lập hat-trick ngay trận ra mắt ASEAN Cup ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chỉ 1 phút sau, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có bàn thắng thứ 4. Quang Hải thực hiện đường kiến tạo đầy cảm giác để Đình Bắc băng xuống dứt điểm chính xác ở phút 42.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gia tăng cách biệt sau một tình huống tấn công bên cánh trái. Văn Vĩ thực hiện quả tạt vào vòng cấm, hậu vệ Timor Leste phá bóng không thành công khiến bóng chạm chân Xuân Son rồi đổi hướng đi vào lưới ở sát cột dọc phải. VAR sau đó đã vào cuộc kiểm tra trước khi công nhận bàn thắng.

Xuân Son có bàn thắng cho riêng mình sau một số cơ hội đáng tiếc để khép lại hiệp 1 với tỷ số 5-0 nghiêng về đội khách ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Không chỉ ghi bàn, các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam còn duy trì cường độ pressing cao, khiến Timor Leste gần như không thể triển khai bóng từ phần sân nhà. Trong khi đó, thủ môn Lê Giang Patrik có một hiệp đấu khá nhàn nhã khi hầu như không phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nào.

Đình Bắc lập hat-trick, đội tuyển Việt Nam thắng giòn giã

Bước sang hiệp 2 với lợi thế dẫn trước 5-0, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận áp đảo trước Timor Leste. Dù HLV Kim Sang-sik chưa vội thay đổi nhân sự ngay sau giờ nghỉ, các học trò của ông vẫn kiểm soát bóng vượt trội, liên tục triển khai tấn công từ hai biên và khiến hàng thủ đối phương phải chống đỡ vất vả.

Ngay đầu hiệp, Hoàng Đức đã thử tài thủ môn Timor Leste bằng cú sút xa nguy hiểm. Trong khi đó, Timor Leste cũng nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn danh dự. Đội chủ nhà có một vài cơ hội đáng chú ý, trong đó Luis Figo đánh đầu vọt xà, còn một cú dứt điểm khác đưa bóng dội cột dọc sau khi chạm chân hậu vệ đội tuyển Việt Nam, trở thành lời cảnh báo hiếm hoi đối với hàng thủ áo trắng.

Đình Bắc lập hat-trick ngay trận ra mắt ASEAN Cup ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, sự khác biệt về trình độ vẫn được đội tuyển Việt Nam thể hiện rõ rệt. Các pha phối hợp của Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son và Đình Bắc liên tục đặt hàng thủ Timor Leste vào thế bị động. Văn Hậu cũng nhiều lần dâng cao tham gia tấn công, cho thấy sự tự tin trong ngày trở lại.

Phút 66, Đình Bắc hoàn tất màn trình diễn chói sáng bằng bàn thắng thứ 3 của riêng mình, qua đó lập hat-trick ngay trong trận đấu đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục cho thấy khả năng chọn vị trí và dứt điểm sắc bén, khẳng định sự hòa nhập rất nhanh với lối chơi của đội tuyển.

Sau khi cách biệt được nới rộng, HLV Kim Sang-sik liên tiếp thực hiện những sự điều chỉnh nhằm giữ sức cho các trụ cột và trao cơ hội cho những cầu thủ khác. Việt Anh, Tuấn Tài, Văn Đô rồi Hai Long lần lượt được tung vào sân. Đội tuyển Việt Nam cũng chuyển sang hệ thống 4 hậu vệ nhưng vẫn duy trì sức ép liên tục về phía khung thành Timor Leste.

Đội chủ nhà càng chơi càng xuống sức và không thể ngăn cản những đợt tấn công đa dạng của đội tuyển Việt Nam. Phút 79, Quang Hải ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng pha dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 7-0. Sau khi đã đóng góp nhiều đường chuyền quyết định trong trận đấu, tiền vệ sinh năm 1997 khép lại màn trình diễn ấn tượng bằng một bàn thắng, tạo dấu ấn đẹp trong ngày chính thức tiếp quản băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải ghi bàn ngày mang băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù đã dẫn với khoảng cách rất an toàn, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì nhịp độ thi đấu ổn định và sự chủ động cho đến những phút cuối. Timor Leste gần như không thể tạo ra khác biệt trước lối chơi gắn kết và hiệu quả của các học trò HLV Kim Sang-sik. Khép lại trận đấu với chiến thắng 7-0, đội tuyển Việt Nam có màn ra quân mỹ mãn tại ASEAN Cup 2026, đồng thời tạo cú hích về tinh thần và hiệu số trước những thử thách khó khăn hơn ở chặng đường phía trước.

Ở trận đấu tiếp theo, Việt Nam sẽ tiếp Singapore ngày 31.7 trên sân nhà Mỹ Đình.