HLV Kim Sang-sik không cho phép Việt Nam ăn mừng quá lâu, Đình Bắc tiết lộ một điều đặc biệt

'Mưa' lời khen cho học trò

Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng khi các học trò đã thể hiện đúng những gì ban huấn luyện kỳ vọng: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và thể hiện được chính mình. Mọi cầu thủ đều tự tin, đều chơi tốt. Các bàn thắng đẹp giúp toàn đội tự tin hơn rất nhiều".

Ông cho biết toàn đội sẽ không ăn mừng quá lâu mà nhanh chóng hướng sự tập trung sang chặng đường tiếp theo của giải đấu: "Chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo với sự tự tin cao nhất và cố gắng giành chiến thắng".

Đình Bắc lập hat-trick, đội tuyển Việt Nam đại thắng Timor Leste 7-0

Đáng chú ý, dù trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi (trời mưa lớn trước trận), HLV người Hàn Quốc vẫn dành phần lớn thời gian còn lại của buổi họp báo để nói về sự ủng hộ của khán giả: "Hôm nay thời tiết xấu nhưng người hâm mộ vẫn đến cổ vũ cho toàn đội. Tôi rất trân trọng điều đó. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ đã cổ vũ cho chúng tôi, cả ở đây lẫn quê nhà. Chúng tôi sẽ nỗ lực thể hiện tốt hơn nữa để tri ân người hâm mộ".

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có khởi đầu ấn tượng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc gây ấn tượng mạnh mẽ khi sát cánh cùng Hoàng Hên, Xuân Son trên hàng công ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc được truyền cảm hứng từ các "Vũ công Samba"

Đình Bắc, người lập cú hat-trick ở trận đấu này, cũng tham dự họp báo sau trận cùng HLV Kim Sang-sik. Anh có cùng quan điểm với người thầy của mình: "Toàn đội đã có một tháng chuẩn bị và đã làm việc chăm chỉ, hiệu quả trong giai đoạn này. Thành quả chính là chiến thắng ngày hôm nay. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để có một giải đấu thành công".

Khi được hỏi thích bàn thắng nào nhất trong số 3 pha lập công của mình, đồng thời được đề nghị bật mí về màn ăn mừng đầy ấn tượng, Đình Bắc cho biết rất khó để chọn ra một khoảnh khắc ưng ý nhất: "Cả 3 bàn thắng tôi đều thích".

Về điệu ăn mừng, tiền đạo sinh năm 2004 tiết lộ: "Điệu ăn mừng lấy cảm hứng từ các cầu thủ Brazil trong đội, tôi muốn "cover" màn ăn mừng của họ". Anh cũng không quên gửi lời nhắn tới các cổ động viên: "Hy vọng ở những trận đấu tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Hẹn gặp lại mọi người ở trận tiếp theo trên sân Mỹ Đình (gặp Singapore vào ngày 31.7).



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