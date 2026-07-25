Đội tuyển Việt Nam đã chờ rất lâu để tìm thấy tiền đạo như Đình Bắc

Đình Bắc trở lại ngoạn mục

Chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste (tối 24.7) ở lượt ra quân bảng A ASEAN Cup 2026 không nằm ngoài dự tính với đội tuyển Việt Nam, khi đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik quá yếu. 2 năm trước, Timor từng thua Thái Lan đến... 0-10 cũng trong ngày ra quân. Tuy nhiên, ngay cả ở trận đấu dễ dàng, ông Kim vẫn có thể nhìn thấy tiềm năng và phẩm chất học trò, mà những gì Đình Bắc đã thể hiện là ví dụ.

Sau 2 năm, Đình Bắc lại ghi bàn ở giải chính thức trong màu áo tuyển. Bàn thắng gần nhất của anh là cú đánh đầu ngược vào lưới Nhật Bản tại vòng bảng Asian Cup. Khoảnh khắc xuất thần ấy đưa Đình Bắc lên hàng ngũ sao trẻ. Anh không chi ghi bàn, mà còn rê dắt, đảo chân tự tin, thậm chí xỏ háng cầu thủ Nhật Bản, những người từng thắng Đức và Tây Ban Nha ở World Cup 2022.

Đình Bắc nâng tỷ số lên 2-0

Đình Bắc tỏa sáng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù vậy, như một chuyên gia từng nhận định: khó ai có thể trở thành ngôi sao chỉ sau một trận. Đình Bắc lên nhanh và cũng... xuống rất nhanh. Chân sút sinh năm 2004 có tiềm năng miễn bàn, nhưng cần thời gian tích lũy chuyên môn, cần cả những cú ngã để làm dày bản lĩnh. Bởi suy cho cùng, thứ Đình Bắc và mọi cầu thủ đều muốn là cơ hội tiến xa, chứ không phải tiến nhanh.

Sau 2 năm, Đình Bắc chói sáng trước đối thủ ở tầm vóc nhỏ bé, nhưng rất có thể, đây là khởi đầu của hành trình hứa hẹn, bền bỉ hơn. Chân sút của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã vượt qua biến cố để học cách trân trọng cơ hội mà không đánh mất cái tôi, khoác áo CLB lớn để tăng sức cạnh tranh, được huấn luyện bởi chiến lược gia giỏi đấu pháp như Alexandre Polking, chứng minh đẳng cấp tại giải trẻ (vua phá lưới U.23 châu Á, cầu thủ xuất sắc nhất U.23 Đông Nam Á). Mỗi nấc thang là một lần thử thách, mà khi bước qua, Đình Bắc thêm một lần cứng cỏi. Để hôm nay khi trở lại đội tuyển Việt Nam, "số 9" đã là một phiên bản khác.

Tiền đạo toàn năng

Hat-trick vào lưới Timor Leste đã lột tả những gì tốt nhất của Đình Bắc. Bàn đầu tiên là pha đỡ bước một gọn gàng rồi sửa lòng tung lưới, bàn thứ hai là pha quan sát chạy chỗ khôn ngoan trước khi sút một chạm bằng má ngoài chân phải, còn bàn thứ ba là đứng đúng vị trí đón đường đưa bóng vào.

3 bàn thắng sau 7 cú sút (4 trúng đích), Đình Bắc đã từ "chân rê" trở thành "chân sút". Không còn lạm dụng kỹ thuật khuấy đảo, hay ngẫu hứng xỏ háng đối thủ, tiền đạo 22 tuổi trở nên tinh gọn hơn. Và đây là mấu chốt: HLV Kim đã xây dựng tập thể với triết lý ban bật, đập nhả đồng nhất, nơi các cầu thủ buộc phải tuân thủ kỷ luật chiến thuật, thay vì đá theo cách riêng. Gặp đối thủ có yếu như Timor Leste, nơi Đình Bắc hay Hoàng Hên có thể thoải mái đảo chân phô diễn, cũng không có ngoại lệ nào xuất hiện.

Đình Bắc tiến bộ qua từng trận ẢNH: TED TRẦN TV

Giữa hàng công đang trôi theo dòng chảy nhập tịch, Đình Bắc vẫn có chỗ đứng riêng vì anh đáp ứng mọi yêu cầu. Đội tuyển Việt Nam đã chờ đợi rất lâu để tìm thấy một tiền đạo không chỉ toàn diện về kỹ năng rê - chuyền - sút, mà còn dám đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định ấy.

Sự quyết đoán ở các chân sút nội "thuần" từng là cơn đau đầu với HLV Kim Sang-sik. Khi học trò xử lý quá an toàn, kém tự tin, không mạnh dạn bứt tốc qua người hay vung chân sút, ông Kim hiểu rằng việc dùng ngoại binh nhập tịch là khó tránh. Những "ông Ta" như Hoàng Hên, Xuân Son dù đã dần qua bên kia sườn dốc, nhưng được đào tạo ở nền bóng đá không chú trọng cho cầu thủ mặc "đồng phục" như Brazil. Đó là nơi cầu thủ thoải mái phô diễn cái tôi nhưng vẫn giữ được cái ta, thể hiện cá tính song vẫn giữ cái chất tập thể.

Cho đến khi, Đình Bắc bước lên, đội tuyển Việt Nam thực sự nhìn thấy "ngày mai", chứ không chỉ riêng "hôm nay". Là tương lai cho 10 năm tới, nơi hy vọng sẽ đặt lên vai người trẻ dám bước qua giới hạn của chính mình.

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