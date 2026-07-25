Màn ra quân miễn chê của đội tuyển Việt Nam

Khác với ASEAN Cup 2024, khi đội tuyển Lào từng gây sốc cầm hòa VN với tỷ số 0-0 trong hiệp 1 trận ra quân, Timor Leste đã không cản nổi sức mạnh của học trò HLV Kim Sang-sik ở màn so tài trên sân Chonburi (Thái Lan) ngày 24.7. Trên mặt sân đọng nước, đội tuyển VN không ban bật, đan lát triển khai theo kiểu áp đặt cửa trên, nhưng vẫn cầm trịch hoàn toàn trận đấu và tấn công sắc bén ở tình huống cuối.

Đội tuyển VN trút mưa bàn thắng để dẫn đầu bảng A ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong hiệp 1, 3 bàn đầu tiên VN ghi được (Hoàng Hên cú đúp cùng pha lập công của Đình Bắc) mang đậm dấu ấn cá nhân với những pha đỡ bóng, đảo chân và đặt lòng ở đẳng cấp vượt trội, trong khi 2 bàn sau đó là thành quả của phối hợp ăn ý, bài bản và gọn ghẽ với số lần chạm bóng tối giản. Quang Hải rướn người chọc khe cho Đình Bắc dứt điểm một chạm, hay Văn Vĩ tạt vừa tầm cho Xuân Son đệm cận thành… là ví dụ.

5 bàn thắng chỉ trong 45 phút khi còn chưa bung hết sức cho thấy đội tuyển VN có thừa hỏa lực tấn công. Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son vừa độc lập tác chiến, tự do xoay xở tạo khác biệt, vừa phối hợp di chuyển ăn ý, nhịp nhàng với nhau cũng như tuyến tiền vệ. Tất cả tạo nên tổng thể diện mạo của một đội tuyển mạnh, khi thong dong cầm nhịp, song chỉ cần "nhấn ga" là có bàn thắng.

Sang hiệp 2, đội tuyển VN tiếp tục kiểm soát trận đấu. Dù chủ động đá chậm, chắc để tiết kiệm thể lực và hạn chế rủi ro chấn thương, nhưng Quang Hải cùng đồng đội vẫn phối hợp chuẩn xác và nhịp nhàng, đặc biệt là các pha thả bóng nhạy cảm của Hoàng Đức ra sau lưng hàng thủ Timor Leste cho "đinh ba" tấn công bứt tốc. Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick ở phút 65, trước khi Quang Hải sút chéo góc phút 79 đập chân đối thủ vào lưới, khép lại trận đấu với chiến thắng "7 sao" cho VN. Sau lượt đầu, VN dẫn đầu bảng A với 3 điểm, hiệu số +7. Theo sau là Singapore với 3 điểm, hiệu số +1. Indonesia sẽ xuất quân ở lượt sau.

Dẫu vậy đây chưa phải chiến thắng không tì vết của VN. Tuyến phòng ngự vẫn để lộ khoảng trống cho đối thủ khai thác, đặc biệt ở cánh phải. Khoảng hở giữa trung vệ và hậu vệ cánh, hoặc khe sau lưng hai tiền vệ trung tâm đã bị Timor Leste khai thác, chỉ có điều đối thủ không đủ sắc bén để tận dụng.

Sau khi hoàn thành chiến thắng đậm nhất tại ASEAN Cup dưới thời ông Kim, đội tuyển VN có 6 ngày rèn quân cho chặng đua khắc nghiệt trước mắt. Chưa thể đánh giá nhiều về triển vọng tiến xa, khi Timor Leste quá yếu để làm thước đo, nhưng Singapore thì khác.

Đội bóng của "tướng" trẻ Gavin Lee dù chật vật, song cũng thắng 2-1 trên sân Campuchia trong ngày ra quân. Singapore là một trong 4 đại diện Đông Nam Á (cùng VN, Thái Lan, Indonesia) có vé đá Asian Cup 2027, cho thấy sự trở lại của thế lực một thời. Đội bóng như vậy xứng đáng là thử thách thú vị cho VN trên sân Mỹ Đình ngày 31.7. Học trò ông Kim sẽ gặp hàng thủ chặt chẽ, lăn xả hơn, cùng đội hình được tổ chức khoa học và giàu ý tưởng. Tuy nhiên, đối thủ càng khó nhằn, sức mạnh của nhà vô địch càng hiển lộ. Trước chuyến làm khách khó khăn trước Indonesia, VN cần tích lũy điểm số tối đa để tạo áp lực nghênh chiến.