Đội tuyển Việt Nam nhận sự tôn trọng tuyệt đối

N GƯỜI T HÁI DÈ DẶT

Trả lời phỏng vấn của Thanh Niên trước thềm giải đấu, BTV Tuntat Vinitmanoon của đài Thairath (Thái Lan) dành sự đánh giá cao đặc biệt cho đội tuyển VN. Theo anh, đội tuyển VN vẫn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay, nhờ sở hữu lực lượng mạnh, đồng đều, giàu kinh nghiệm trận mạc, chiến thuật đa dạng và quan trọng hơn là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Yếu tố được vị chuyên gia này nhấn mạnh nhiều nhất chính là sự xuất hiện của bộ 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil. "Đặc biệt, khi đội tuyển VN có thêm 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil (Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc) sức tấn công của đội tuyển VN là vượt trội", anh nói và cho rằng sự hiện diện của nhóm cầu thủ này còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới toàn đội.

Quang Hải và đồng đội đang rất tự tin ẢNH: NGỌC LINH

Để minh họa, anh Tuntat lấy chính đội tuyển Thái Lan làm ví dụ so sánh, cho rằng những ngôi sao đẳng cấp luôn là điểm tựa tinh thần lẫn chuyên môn cho cả tập thể. "Giống như đội tuyển Thái Lan cũng vậy, khi có Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, các cầu thủ khác như có chỗ dựa về mặt tinh thần lẫn chuyên môn nên sẽ thi đấu tốt", anh nhận định. Trái ngược với sự lạc quan dành cho đội tuyển VN, anh Tuntat lại khá thận trọng khi nói về đội nhà: "Tôi không lạc quan lắm về cơ hội vô địch của đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi không có đội hình mạnh nhất, khi có rất nhiều cầu thủ trẻ, và chỉ có một vài gương mặt gạo cội như Sarach Yooyen, Pansa Hemviboon...". Dù vậy, anh Tuntat tự tin vào khả năng vượt qua vòng bảng của "Voi chiến" khi đánh giá những đối thủ còn lại của bảng B (Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào) không quá mạnh. Trở ngại thực sự của đội tuyển Thái Lan là đội tuyển VN và Indonesia.

I NDONESIA KHIÊM TỐN

Ở phía Indonesia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển VN tại bảng A, không khí lại có phần trái ngược. Sau quá trình thay đổi mạnh mẽ về lực lượng lẫn ban huấn luyện, Indonesia được giới chuyên môn trong nước đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, khi lần đầu tiên bước vào giải với sự tự tin lớn nhất từ trước tới nay. Từ Chủ tịch Cơ quan đội tuyển quốc gia Indonesia Sumardji cho đến các tuyển thủ như Thom Haye đều công khai đặt mục tiêu giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này.

Dù vậy, chính HLV trưởng John Herdman lại có phát biểu bất ngờ trước thềm giải, thẳng thắn xác nhận đội tuyển VN mới là ứng viên số 1: "Theo tôi, đội tuyển VN là ứng viên vô địch. Họ bắt đầu chuẩn bị sớm hơn, có một đội bóng vững chắc, biết cách giành chiến thắng tại các giải đấu và đang là nhà đương kim vô địch". Sự thừa nhận đến từ chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp luôn mang sức nặng đặc biệt, nhất là khi Indonesia đang là cái tên được xem có khả năng gây khó dễ nhất cho hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Truyền thông Indonesia cũng dành sự quan tâm lớn cho bộ 3 nhập tịch gốc Brazil của đội tuyển VN, với không ít bài viết bày tỏ sự dè chừng trước sức mạnh tấn công mà nhóm cầu thủ này mang lại. Một điểm đáng chú ý khác được báo chí xứ vạn đảo chỉ ra: Nếu Indonesia triệu tập được đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, đặc biệt là nhóm đang chơi bóng tại châu Âu, họ hoàn toàn có thể là ứng viên vô địch số 1 khu vực. Tuy nhiên, do ASEAN Cup 2026 không nằm trong lịch FIFA Days, những cái tên chất lượng nhất của Indonesia lại vắng mặt trong danh sách triệu tập, khiến sức mạnh thực tế của đội bóng này phần nào bị ảnh hưởng so với kỳ vọng ban đầu.

Nhìn chung sự đồng thuận từ cả hai nền bóng đá cạnh tranh trực tiếp: một bên từng là thế lực số 1 khu vực trong quá khứ, một bên đang khao khát danh hiệu đầu tiên trong lịch sử, phần nào cho thấy vị thế vững chắc của đội tuyển VN ở ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, một chiếc cúp vô địch chưa bao giờ đến từ những lời khen ngợi trên mặt báo, mà phải được chứng minh bằng kết quả thực tế trên sân cỏ trong suốt hành trình hơn 1 tháng tới đây.