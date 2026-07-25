Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ rời Thái Lan về nước, hành trình ra quân ASEAN Cup quá mỹ mãn

Hoàng Hên rạng rỡ tại sân bay Suvarnabhumi ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam sẽ nghỉ thi đấu lượt thứ 2

Sau trận ra quân thắng đậm 7-0 trước Timor Leste, đội tuyển Việt Nam xem như hoàn tất nhiệm vụ đầu tiên được HLV Kim Sang-sik để ra và đã có một đêm dễ chịu tại Chonburi (Thái Lan).

Đến sáng nay, toàn đội dậy ăn sáng với tâm trạng rất vui vẻ. Tất cả nhanh chóng hoàn tất bữa ăn trước khi thực hiện các chương trình hồi phục và thư giãn ở bể bơi khách sạn. Có thể cảm nhận rõ sự lạc quan và tự tin của đội bóng sau chiến thắng ra quân.

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Tiếp đó, các cầu thủ về phòng thu dọn đồ đạc. Đội tuyển Việt Nam rời khách sạn ở Chonburi lúc 12 giờ 30. Sau 2 tiếng di chuyển, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có mặt tại sân bay Suvarnabhumi lúc 14 giờ 30.

Đình Bắc (giữa) và đồng đội

Các cầu thủ tranh thủ dùng điện thoại trong lúc chờ làm thủ tục ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam rạng rỡ rời Thái Lan về nước, sẽ bay trên chuyến bay có số hiệu VN614 của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, khởi hành lúc 16 giờ 55. Dự kiến, đội sẽ có mặt ở Hà Nội khoảng 19 giờ 10 và di chuyển về lại khách sạn Grand Plaza để nghỉ ngơi.

Theo lịch đã được BTC ấn định, chúng ta sẽ nghỉ không thi đấu ở lượt đấu thứ 2 ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 27.7. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chứng kiến Indonesia gặp Campuchia lúc 20 giờ 30 và Singapore đối đầu Timor Leste lúc 19 giờ.

Đội tuyển Việt Nam sau đó sẽ đá trận thứ 2 tại ASEAN Cup 2026, gặp Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào 20 giờ ngày 31.7, trước khi bay sang Indonesia cho trận đấu ngày 3.8 - nhiều khả năng quyết định ngôi đầu bảng A.