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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Reuters ca ngợi trận thắng đậm của đội tuyển Việt Nam, nhắc đặc biệt Đình Bắc và bộ đôi Son Hên

Văn Trình
Văn Trình

Đội tuyển Việt Nam đã có màn khởi đầu như mơ tại ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Hãng thông tấn Reuters dành nhiều lời khen cho nhà đương kim vô địch, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh màn trình diễn bùng nổ của Nguyễn Đình Bắc trong ngày ra quân.

Trong bản tin về lượt trận mở màn ASEAN Cup 2026, Reuters lựa chọn chiến thắng 7-0 của đội tuyển Việt Nam là điểm nhấn đáng chú ý nhất. Hãng thông tấn hàng đầu thế giới nhận định thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có sự khởi đầu đầy thuyết phục trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch khu vực. 

Reuters viết: "Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch ASEAN 2026 bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste tại Chonburi. Đây là màn ra mắt hoàn hảo của đội bóng áo đỏ ở giải đấu năm nay”. 

Không chỉ đánh giá cao chiến thắng đậm, Reuters còn dành sự chú ý cho khả năng tấn công hiệu quả của đội tuyển Việt Nam khi ghi tới 5 bàn ngay trong hiệp 1, trước khi khép lại trận đấu với cách biệt lên tới 7 bàn. 

Reuters ca ngợi trận thắng đậm của đội tuyển Việt Nam, nhắc đặc biệt Đình Bắc và bộ đôi Son Hên- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có trận ra quân giải ASEAN Cup 2026 đầy ấn tượng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc là cái tên được Reuters nhắc đặc biệt

Điểm nổi bật nhất trong bài viết của Reuters là việc Nguyễn Đình Bắc được nhắc đến ngay từ phần mở đầu. Hãng thông tấn này đánh giá tiền đạo trẻ chính là ngôi sao sáng nhất của trận đấu sau khi lập cú hat-trick, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đậm nhất ở lượt trận khai màn. 

Xuân Son - Hoàng Hên điển trai ngời ngời, về nước sau màn ra quân ấn tượng ở ASEAN Cup 2026

Reuters điểm lại diễn biến khi Đỗ Hoàng Hên mở tỷ số ngay từ phút thứ 7. Đến phút 31, Đình Bắc ghi bàn nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp khung thành Timor Leste. Trước khi hiệp 1 khép lại, Đỗ Hoàng Hên hoàn tất cú đúp, còn Nguyễn Xuân Son cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn tới 5-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên. 

Sang hiệp 2, Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn khi đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền của Bùi Hoàng Việt Anh để hoàn tất cú hat-trick ở phút 65. Bàn phản lưới nhà của Liam Farrugia sau đó khép lại chiến thắng 7-0 đầy thuyết phục cho đội tuyển Việt Nam. 

Reuters ca ngợi trận thắng đậm của đội tuyển Việt Nam, nhắc đặc biệt Đình Bắc và bộ đôi Son Hên- Ảnh 2.

Đình Bắc được Reuters đánh giá rất cao với cú hat-trick cho đội tuyển Việt Nam

ẢNH: Đồng nguyên khang

Bên cạnh Đình Bắc, Reuters cũng nhắc tới hai cầu thủ Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son, những người đều ghi bàn trong ngày ra quân. Reuters nhận định, sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ hứa hẹn sẽ tạo nên sức mạnh đáng gờm cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Reuters đánh giá: “Với chiến thắng áp đảo trước Timor Leste, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên nhờ hiệu số vượt trội. Màn trình diễn thuyết phục tiếp tục khẳng định vị thế của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong hành trình hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026”.

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