Lịch thi đấu Việt Nam - Singapore mới nhất: Thầy trò HLV Kim Sang-sik về đến Hà Nội an toàn

Toàn đội trở lại Hà Nội sau chiến thắng đậm

Tối 25.7, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội sau khi khép lại trận ra quân ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan). Ngay sau khi trở về, toàn đội nhanh chóng ổn định nơi lưu trú để bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 31.7.

HLV Kim Sang-sik và Xuân Son ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, sáng 26.7, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện sẽ tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, đồng thời triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển Singapore.

HLV Kim Sang-sik yêu cầu các học trò sớm quên chiến thắng

Chia sẻ sau trận đấu với đội tuyển Timor Leste vào tối 24.7, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng gác lại kết quả vừa đạt được để hướng sự tập trung vào chặng đường phía trước.

Xuân Son - Hoàng Hên điển trai ngời ngời, về nước sau màn ra quân ấn tượng ở ASEAN Cup 2026

Ông Kim Sang-sik nói: "Điều quan trọng là phải quên đi kết quả này. Các cầu thủ cần hồi phục thật tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và tôi sẽ lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất cho trận gặp Singapore".

Hoàng Hên và Văn Lâm vẫn còn khá nhiều năng lượng ẢNH: VFF

Đình Bắc bắt tay người hâm mộ ẢNH: VFF

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tinh thần và sự tự tin đã thể hiện ở trận ra quân để hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt trong những trận đấu tiếp theo.

Chiến thắng trước đội tuyển Timor Leste giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ, hướng đến cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore với quyết tâm giành thêm 3 điểm, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở vòng bảng.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 ẢNH: VFF

Giá vé các trận đội tuyển Việt Nam thi đấu ở sân Mỹ Đình ẢNH: VFF

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 31.7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 2 năm, đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình kể từ đợt tập trung quốc tế năm 2024. Người hâm mộ có thể mua vé trực tuyến thông qua các kênh phân phối chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với 4 mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.