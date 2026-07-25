ASEAN Cup 2026: Malaysia lội ngược dòng, thắng nghẹt thở trên sân Myanmar

Niềm vui của các cầu thủ Malaysia sau khi nâng tỷ số lên 2-1 ảnh: Chụp màn hình

Bóng tìm đến khung thành Malaysia 2 lần

Ở trận mở màn bảng B ASEAN Cup 2026, Myanmar được chơi trên sân nhà đã khởi đầu tuyệt vời bằng thứ những đường lên bóng mạnh mẽ, sớm có bàn mở tỷ số từ phút thứ 10, sau pha phản công tốc độ.

Win Naing Tun đã nỗ lực đột phá và chuyền vào nhưng bị hậu vệ Malaysia cản lại. Dẫu vậy, bóng lại bật vào đúng đà băng đến của Myat Kaung Khant và anh này dễ dàng sút tung lưới đối thủ có biệt danh Harimau Malaya.

Sau bàn thua này, Malaysia đã chơi đầy quyết tâm, đặc biệt với sự xông xáo mạnh mẽ của Sumareh để tìm bàn gỡ nhưng vấp phải sự chống trả mạnh mẽ của các cầu thủ Myanmar chơi hưng phấn và gắn kết.

Myat Kaung Khant mở tỷ số cho Myanmar ảnh: ASEAN United

Thậm chí nếu may mắn hơn, Myanmar đã có thể nhân đôi cách biệt ở phút 29, tiếc rằng bóng đã dội xà ngang ra ngoài, hay tình huống Win Naing Tun sút trúng khung thành Malaysia ở phút 44.

Các cầu thủ Myanmar sẽ phải rất tiếc nuối về những pha bỏ lỡ đó, khi ngay đầu hiệp 2, Malaysia đã có 2 bàn thắng chóng vánh để lật ngược tình thế.

Cụ thể là phút 52, từ tình huống tổ chức đá phạt góc, Sumareh đã nỗ lực không chiến và ở phía trong, Josue đã có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 cho đội khách Malaysia.

Josue ghi bàn từ chấm 11 m cho Malaysia ảnh: chụp màn hình

Chưa kịp hoàn hồn tỉnh sau bàn thua từ tình huống cố định, chỉ sau đó 2 phút hàng thủ Myanmar đã mắc sai lầm khi hậu vệ Nanda Kyaw có pha phạm lỗi rất thiếu kinh nghiệm với Sumareh trong khu vực cấm địa.

Trên chấm phạt đền, Josue đã dễ dàng đánh lừa thủ môn để có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình, giúp Malaysia dẫn ngược 2-1 ở phút 57. Sau tình huống này, Myanmar tràn lên tìm bàn gỡ và đã tạo ra được những cơ hội khá rõ nét khiến Malaysia chỉ có thể co cụm phòng ngự.

Tiếc rằng những cơ hội đã đến đều trôi qua trong tiếc nuối, khi các chân sút của Myanmar đều thiếu đi một chút sắc sảo, chính xác cuối cùng, đành chấp nhận chứng kiến Malaysia lội ngược dòng thành công.