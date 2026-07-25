Mỹ triệu đại sứ Malaysia vì chính sách không công nhận Israel

Reuters ngày 24.7 đưa tin Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết Đại sứ Muhammad Shahrul Ikram Yaakob đã thông báo với Bộ Ngoại giao Mỹ rằng chính sách không công nhận nhà nước Israel của Kuala Lumpur không phải là điều mới, mà là lập trường nhất quán từ lâu.

"Đây luôn là chính sách của Malaysia. Chính sách nhập cư của chúng tôi không công nhận nhà nước Israel. Đây là lập trường lâu nay của chúng tôi", Hãng Bernama dẫn lời ông Mohamad ngày 24.7.

Đại sứ Malaysia tại Mỹ Muhammad Shahrul Ikram Yaakob (phải) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 24.7.2025 ẢNH: Đại sứ quán Malaysia/Facebook

Theo ông Mohamad, vụ việc liên quan một cá nhân mang 2 quốc tịch Mỹ và Israel, nhập cảnh Malaysia bằng hộ chiếu Mỹ. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra, giới chức Malaysia phát hiện người này cũng có quốc tịch Israel và yêu cầu rời khỏi Malaysia.

Tranh cãi nổ ra sau khi Network School, một cộng đồng "du mục kỹ thuật số" do nhà đầu tư người Mỹ Balaji Srinivasan thành lập tại Malaysia, bị chú ý trên mạng xã hội vì cáo buộc có thành viên đến từ Israel.

Malaysia không có quan hệ ngoại giao với Israel và lâu nay là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ người Palestine.

Giới chức Malaysia sau đó mở cuộc điều tra nhập cư đối với Network School. Kết quả cho thấy những người tham gia đều có giấy tờ đi lại hợp lệ. Tuy nhiên, cơ sở này cuối cùng vẫn bị chính quyền đóng cửa ngày 22.7.

Vụ việc tiếp tục gây phản ứng tại Mỹ. Tám nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã gửi thư cho Ngoại trưởng Marco Rubio, bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhằm truy tìm và trục xuất ngay lập tức bất kỳ công dân Israel nào bị phát hiện tại Malaysia.

Nhóm nghị sĩ này kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét lại quan hệ an ninh và kinh tế với Malaysia. Họ cũng đề nghị cắt giảm ngân sách dành cho Chương trình giáo dục và đào tạo quân sự quốc tế, vốn cung cấp huấn luyện chuyên nghiệp của Mỹ cho quân nhân Malaysia, trừ khi Kuala Lumpur đảo ngược quyết định trong vòng 15 ngày.