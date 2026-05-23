Pháp cấm Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel nhập cảnh

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 23.5 thông báo trên mạng xã hội X rằng "kể từ hôm nay, ông Itamar Ben-Gvir bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Pháp" sau "những hành động đáng lên án của ông ta đối với các công dân Pháp và châu Âu" thuộc đội tàu viện trợ nhân đạo, theo AFP.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir phát biểu tại Jerusalem vào ngày 15.4, ngày Tòa án Tối cao xem xét đơn kiến nghị yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu cách chức ông

Ngoại trưởng Barrot viết thêm rằng, cùng với Ý, ông cũng đang kêu gọi áp đặt các biện pháp cấm vận ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU) đối với vị bộ trưởng Israel cực hữu này.

Phát ngôn viên của ông Ben-Gvir chưa bình luận về quyết định mới từ Pháp, theo Reuters.

Lệnh cấm nhập cảnh được đưa ra sau làn sóng phản đối của nhiều nước sau khi ông Ben-Gvir hôm 20.5 công bố một video cho thấy sự đối xử thô bạo trong trại giam của Israel đối với các nhà hoạt động nước ngoài trên đội tàu viện trợ. Họ bị giam giữ ở Israel sau khi binh sĩ nước này bắt giữ họ trên vùng biển quốc tế. Trong video, hàng chục nhà hoạt động bị buộc phải quỳ gối, trán chạm đất và tay bị trói.

Tây Ban Nha cũng đã kêu gọi EU trừng phạt Bộ trưởng Ben-Gvir, còn Anh triệu tập nhà ngoại giao cấp cao nhất của Israel tại London sau "đoạn video gây kích động" nói trên. Sau làn sóng phản đối, phía Israel tuyên bố sẽ trục xuất các nhà hoạt động.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cách đối xử của Bộ trưởng Ben-Gvir với các nhà hoạt động "không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của Israel", nhưng không cách chức ông Ben-Gvir. Trước đó, ông Netanyahu đã lên án đoàn viện trợ nhân đạo là một "âm mưu độc hại" nhằm hỗ trợ lực lượng Hamas tại Dải Gaza.

Israel kiểm soát tất cả các cửa ngõ vào Dải Gaza, vùng lãnh thổ đã bị nước này phong tỏa từ năm 2007. Một nỗ lực vận chuyển hàng viện trợ bằng tàu trước đó đã bị chặn lại vào tháng trước tại vùng biển quốc tế ngoài khơi Hy Lạp, và hầu hết các nhà hoạt động đã bị trục xuất sang châu Âu, theo AFP.