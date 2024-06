Bộ trưởng Israel đòi chiến tranh, thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố sẵn sàng

AFP ngày 4.6 đưa tin nhà chức trách Israel đang trong tình trạng báo động sau khi những đám cháy lớn xảy ra khắp miền bắc nước này giáp Li Băng do bị Hezbollah nã rốc két.



Rốc két phóng từ Li Băng gây cháy gần thị trấn Kiryat Shmona ở miền bắc Israel hôm 3.6 AFP

Lính cứu hỏa, quân đội, cảnh sát và các lực lượng khác đã làm việc xuyên đêm để kiểm soát đám cháy lớn nhất vào sáng 4.6. Ngọn lửa đã lan sang thị trấn Kiryat Shmona gần biên giới Li Băng, nơi hầu hết cư dân đã sơ tán do những vụ đấu pháo qua lại giữa Israel và Hezbollah từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát.

Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả, nhắm vào mục tiêu Hezbollah tại miền nam Li Băng. Hãng thông tấn Li Băng cho rằng những ngọn lửa do đạn pháo chứa phốt pho của Israel gây ra.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir ngày 4.6 đến thăm Kiryat Shmona và đánh giá tình hình. Sau khi gặp gỡ các quan chức địa phương, ông Ben Gvir tung video kêu gọi hành động quân sự mạnh mẽ tại Li Băng, theo tờ The Times of Israel.

Một đám cháy tại miền bắc Israel ngày 3.6 REUTERS

"Thật kinh ngạc khi thấy các chiến sĩ cứu hỏa mạo hiểm tính mạng, những cảnh sát đang túc trực 24/7 tại đây. Và giờ công việc của quân đội Israel là hủy diệt Hezbollah", Bộ trưởng Ben Gvir nói.

Ông tuyên bố không thể chấp nhận khi lãnh thổ bị cháy, người dân bị thương và sơ tán trong khi Li Băng "được yên bình". "Chúng đang thiêu cháy chúng ta ở đây. Toàn bộ lãnh địa của Hezbollah nên bị thiêu cháy, chúng nên bị hủy diệt. Chiến tranh!", ông Ben Gvir nhấn mạnh.

Đáp lại, phó lãnh đạo Hezbollah Sheikh Naim Qassem nói với đài Al-Jazeera rằng phong trào này "không muốn mở rộng chiến tranh" nhưng sẵn sàng chiến đấu nếu buộc phải tham gia.

Bạo lực giữa Hezbollah và Israel đã leo thang trong những ngày gần đây. Theo Reuters, Hezbollah ngày 4.6 thông báo đã phóng một loạt máy bay không người lái tấn công một doanh trại của quân đội Israel trong ngày thứ hai liên tiếp nhằm đáp trả một cuộc tấn công chết người của Tel Aviv tại Li Băng.