Bộ trưởng Israel kêu gọi sáp nhập miền nam Lebanon

Bộ trưởng Smotrich nói với một chương trình phát thanh của Israel rằng chiến dịch quân sự ở Lebanon "cần phải kết thúc với một thực tế hoàn toàn khác, cả về quyết định liên quan Hezbollah lẫn việc thay đổi biên giới của Israel".

"Tôi nói một cách chắc chắn… trong mọi cuộc họp cũng như mọi cuộc thảo luận: biên giới mới của Israel phải là sông Litani", ông Smotrich nói.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel nhắm vào cầu Qasmiyeh, nằm trên tuyến đường cao tốc chính nối các làng ở khu Tyre thuộc miền nam Lebanon với các làng khác xa hơn về phía bắc vào ngày 22.3 Ảnh: AFP

Một quan chức quân sự Israel nói với Reuters hôm 23.3 rằng ông không thể bình luận về những phát ngôn của các chính trị gia hoặc kế hoạch dài hạn của chính phủ, nhưng quân đội Israel đang giới hạn các cuộc đột kích của họ ở các khu vực gần biên giới.

Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz trong tháng này nói rằng Lebanon có thể phải đối mặt với tình trạng "mất lãnh thổ" nếu không giải giáp Hezbollah.

Phát ngôn trên của Bộ trưởng Smotrich là những phát ngôn rõ ràng nhất từ một quan chức cấp cao của Israel về việc chiếm lãnh thổ Lebanon trong cuộc chiến mà Israel tuyên bố nhắm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Lebanon bị cuốn vào xung đột khu vực vào ngày 2.3 khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel.

Kể từ đó, quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán tất cả cư dân ở phía nam sông Litani khi họ không kích khu vực này, coi đây là thành trì của Hezbollah.

Giới chức Lebanon thông báo các cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Israel tuyên bố đang mở rộng các cuộc tấn công vào Lebanon

Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy ít nhất 3 vụ nổ ở quận Dahiyeh của thủ đô Beirut vào cuối ngày 23.3, khi quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các địa điểm của Hezbollah trong thành phố. Một cuộc tấn công trước đó ở Beirut hôm 23.3 đã giết chết một chỉ huy của Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, theo quân đội Israel.

Quân đội Israel cho hay lực lượng nước này ở Lebanon đang tiến hành các cuộc diễn tập trên bộ và các cuộc đột kích vào Hezbollah và kho vũ khí, nhằm bảo vệ cư dân ở miền bắc Israel khỏi Hezbollah.

Trong khi đó, một quan chức Lebanon nói với Reuters rằng Beirut vẫn đang trông chờ các cường quốc gây đủ áp lực lên Israel để chấm dứt cuộc xung đột, thông qua lời đề nghị của Tổng thống Joseph Aoun về việc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp.