Tranh cãi VAR gây gián đoạn ở trận Singapore thắng ngược Campuchia phút 90+12, hai HLV nói gì?

Ở trận đấu vào tối 24.7, đội tuyển Singapore có khởi đầu thuận lợi khi Shawal Anuar mở tỷ số ở phút 22 sau đường chuyền dài chuẩn xác của Lionel Tan. Tuy nhiên, Campuchia đã trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2 và gỡ hòa ở phút 55 nhờ cú sút xa của Ouk Sovann. Đội chủ nhà thậm chí còn tạo ra không ít sức ép và khiến Singapore phải rất vất vả mới giữ được thế trận.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Phút 89, Ilhan Fandi đưa bóng vào lưới Campuchia và các cầu thủ Singapore đã ăn mừng bàn thắng. Tuy nhiên, tổ trọng tài VAR lập tức vào cuộc để kiểm tra tình huống. Phải mất gần 10 phút xem lại băng hình, trọng tài mới xác định Jacob Mahler đã việt vị trong pha bóng dẫn đến bàn thắng, khiến pha lập công của Ilhan không được công nhận.

VAR khiến trận đấu giữa đội tuyển Campuchia và Singapore gián đoạn gần 10 phút ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quyết định này khiến trận đấu bị gián đoạn rất lâu và thời gian bù giờ được kéo dài. Đúng ở phút 90+12, Ilhan Fandi lại trở thành người hùng khi đón đường chuyền của Song Ui-young rồi thực hiện cú ngả người dứt điểm đẹp mắt, đánh bại thủ môn Hul Kimhuy, ấn định chiến thắng 2-1 cho Singapore.

Việc tổ trọng tài mất gần 10 phút để tham khảo VAR cũng trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi sau trận đấu. Nhiều tờ báo Campuchia cho rằng quãng thời gian gián đoạn quá dài đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đối đầu.

Thmey Thmey đánh giá: “Đội tuyển Campuchia đang duy trì tinh thần hưng phấn nhưng việc phải chờ đợi quá lâu các cầu thủ đánh mất nhịp thi đấu, sự tập trung và không còn duy trì được cường độ phòng ngự như trước. Ngay sau khi trận đấu trở lại, Campuchia đã phải nhận bàn thua quyết định tiếc nuối ở phút 90+12 từ cú ngả người dứt điểm đẹp mắt của Ilhan Fandi”.

HLV Campuchia không hài lòng với VAR, HLV lẫn cầu thủ Singapore bình thản

Sau trận đấu, HLV Koji Gyotoku của Campuchia cũng cho rằng việc trận đấu bị gián đoạn quá lâu đã ảnh hưởng trực tiếp đến các học trò.

Chiến lược gia người Nhật Bản nói: "Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và một số người chưa đạt thể trạng tốt nhất. Tôi thực sự xin lỗi vì đội đã để thủng lưới ở những phút cuối. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả này, trong đó việc kiểm tra VAR kéo dài khiến các cầu thủ mất sự tập trung".

HLV Koji Gyotoku cho rằng VAR là một trong những nguyên nhân khiến Campuchia thua tiếc nuối ẢNH: KHẢ HÒA

Ilhan Fandi ghi bàn đẹp mắt, giúp Singapore có 3 điểm đầu tiên ở ASEAN Cup 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, HLV Gavin Lee của đội tuyển Singapore thừa nhận các học trò của ông không có màn trình diễn tốt nhất dù giành trọn 3 điểm. Ông nhận xét: "Chúng tôi bước vào trận đấu với những nguyên tắc nhất định nhưng hôm nay lại không thực hiện được. Hiệp 1 để lộ quá nhiều khoảng trống ở tuyến giữa và chúng tôi đã phải trả giá. Có rất nhiều thời điểm khó khăn, nhưng đây sẽ là bài học cho toàn đội".

Nói về quãng thời gian chờ VAR, HLV Singapore cho biết: "Tôi nói với các cầu thủ rằng trận đấu vẫn chưa kết thúc, chúng tôi vẫn còn thời gian và chỉ cần tiếp tục chiến đấu. Mọi chuyện lúc đó có thể diễn ra theo bất kỳ hướng nào".

Chiến thắng nghẹt thở giúp Singapore có 3 điểm đầu tiên tại bảng A ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, thầy trò HLV Gavin Lee phải xếp thứ 2, sau đội tuyển Việt Nam do kém hiệu số bàn thắng. Ở lượt đấu tiếp theo, diễn ra vào ngày 27.7, Campuchia sẽ làm khách trên sân Indonesia trong khi Singapore được chơi trên sân nhà, gặp Timor Leste.