Hệ lụy nghiêm trọng sau bê bối nhập tịch lậu, Malaysia chưa có bản quyền ASEAN Cup, CĐV tẩy chay

FAM phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ

Theo danh sách các đối tác phát sóng chính thức do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) công bố ngày 17.7, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã có đơn vị sở hữu bản quyền ASEAN Cup 2026. Việt Nam có FPT Play, VTV; Thái Lan có TrueVisions; Indonesia có MNC, RCTI, Vision+; Singapore có Mediacorp. Thậm chí, các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ... còn sở hữu bản quyền giải đấu. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là Malaysia không xuất hiện trong danh sách này.

Điều đó đồng nghĩa, đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ Malaysia vẫn chưa biết sẽ theo dõi đội tuyển quốc gia trên nền tảng nào khi giải đấu khởi tranh vào ngày 24.7. Đây là nghịch lý với một trong những nền bóng đá có lượng khán giả đông đảo nhất Đông Nam Á.

Malaysia hiện vẫn chưa có bản quyền AFF Cup 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ gặp khó ở vấn đề bản quyền truyền hình, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) còn phải phát đi thông điệp kêu gọi người hâm mộ trở lại đồng hành cùng đội tuyển.

Sau bê bối gây tranh cãi liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch không đúng thủ tục cùng những bất đồng kéo dài với ban lãnh đạo FAM, nhiều nhóm CĐV, đặc biệt là Ultras Malaya, tiếp tục duy trì chiến dịch tẩy chay đội tuyển quốc gia.

Kênh Astro Arena cho biết, hiện doanh số bán vé trận sân nhà đầu tiên tại AFF Cup 2026, gặp Lào ngày 28.7 trên sân KLFA ở mức rất thấp, buộc FAM phải nhấn mạnh rằng đội tuyển quốc gia cần sự đoàn kết và cổ vũ của người hâm mộ nhiều hơn bao giờ hết.

Hậu vệ V. Ruventhiran cũng phải trực tiếp gửi lời kêu gọi: "Hãy quay trở lại sân vận động. Đây là màu cờ sắc áo và là niềm tự hào của đất nước".

HLV Tan Cheng Hoe đau đầu vì Malaysia thiếu quân

Ngoài những khó khăn trên, đội tuyển Malaysia cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề chuyên môn. Do AFF Cup 2026 tiếp tục diễn ra ngoài lịch FIFA Days, nhiều CLB không đồng ý nhả cầu thủ vì đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải Super League Malaysia 2026 - 2027.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) bước vào AFF Cup 2026 với nhiều khó khăn ẢNH: MINH TÚ

HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe thừa nhận đây là thử thách lớn nhất trong lần trở lại dẫn dắt đội tuyển Malayasia: "Chúng tôi biết trước điều này sẽ xảy ra. Một số CLB tạo điều kiện, nhưng cũng có nhiều đội không thể cho cầu thủ lên tuyển. Dù vậy, tôi vẫn lạc quan với những gì mình đang có".

Malaysia chỉ có khoảng 8 ngày tập trung và chưa đầy 10 ngày để hoàn thiện thể lực, chiến thuật cũng như sự gắn kết trước trận mở màn gặp Myanmar ngày 25.7.

Danh sách 26 cầu thủ của Malaysia phản ánh rõ những khó khăn về lực lượng. Những cái tên nổi tiếng như Arif Aiman Hanapi, Faisal Halim, Dion Cools, Safawi Rasid, Nooa Laine, Nazmi Faiz Mansor hay Shahrul Saad đều không góp mặt.

Thay vào đó, HLV Tan Cheng Hoe phải trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ, trong đó có nhiều gương mặt của JDT II - đội dự bị của Johor Darul Ta'zim, cùng những cầu thủ lần đầu được triệu tập.

Dù Johor Darul Ta'zim vẫn đóng góp tới 8 cầu thủ, phần lớn trong số đó là các tài năng trẻ hoặc thành viên của đội JDT II, chứ không phải lực lượng mạnh nhất của nhà vô địch Malaysia. Các CLB như Kuching City, Selangor hay Terengganu cũng chỉ đóng góp số lượng rất hạn chế vì ưu tiên kế hoạch chuẩn bị mùa giải mới.

Đội trưởng Dion Cools (áo vàng) sẽ không góp mặt ở AFF Cup 2026 cùng đội tuyển Malaysia ẢNH: MINH TÚ

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm còn lại chủ yếu là Paulo Josue, Mohamadou Sumareh, Dominic Tan, Syafiq Ahmad, Endrick dos Santos hay Azri Ghani. Hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Richard Chin (Ross County) và Wan Kuzain Wan Kamal (Sporting JAX) được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho đội tuyển.

Malaysia nằm ở bảng B cùng Myanmar, Lào, Thái Lan và Philippines. Sau thất bại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2024, đội tuyển Malaysia chịu áp lực rất lớn trong hành trình tìm lại vị thế ở bóng đá khu vực.