Câu chuyện đau lòng trong thảm họa động đất ở Venezuela: Vợ cầu thủ qua đời vì cứu con gái





Những ngày qua, Venezuela vẫn đang vật lộn với hậu quả nặng nề sau chuỗi động đất liên tiếp xảy ra ngày 24.6. Theo thống kê mới nhất từ Quốc hội Venezuela, số người thiệt mạng đã tăng lên 920 người, hơn 3.300 người bị thương và khoảng 50.000 người vẫn mất tích.

Theo các chuyên gia địa chất Mỹ, trận động đất kép xảy ra tại Venezuela được đánh giá là sự kiện địa chấn lớn nhất tại quốc gia Nam Mỹ này trong hơn 100 năm qua. Hàng nghìn công trình bị phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng, nhiều khu dân cư biến thành đống đổ nát chỉ sau vài phút rung chuyển.



Trong bối cảnh thời gian vàng cho công tác cứu hộ đang dần khép lại, sự xuất hiện của các lực lượng quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt tổn thất về người cũng như hỗ trợ Venezuela sớm ổn định cuộc sống sau thảm họa.

Người mẹ lấy thân mình che chở con gái

Giữa những câu chuyện đau thương sau động đất, cái tên Andrea Bello đã khiến hàng triệu người Venezuela xúc động. Andrea là vợ của Hector Bello, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Maritimo de La Guaira. Khi trận động đất xảy ra, tòa nhà nơi gia đình cô sinh sống bất ngờ đổ sập.

Theo thông tin được tổ chức truyền thông bóng đá Cumana de Campeones xác nhận, Andrea đã dùng chính cơ thể mình để che chắn cho con gái Alana mới một tuổi trong khoảnh khắc sinh tử. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, họ tìm thấy thi thể của Andrea dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, bé Alana vẫn còn sống.

Gia đình nhỏ của Bello hạnh phúc trước khi biến cố đau thương xảy ra INSTAGRAM NHÂN VẬT

"Con gái của họ đã sống sót sau vụ sập tòa nhà nơi cả gia đình sinh sống", Cumana de Campeones cho biết trong thông báo chia sẻ với cộng đồng bóng đá Venezuela.

Sự hy sinh của Andrea nhanh chóng lan truyền khắp Venezuela và thế giới. Trên trang Instagram cá nhân, Hector Bello gọi vợ là "người hùng" của gia đình. "Em sẽ mãi là người hùng tuyệt vời nhất của bố con anh. Anh sẽ kể cho con gái chúng ta biết em tuyệt vời như thế nào, em yêu con nhiều ra sao", cầu thủ này viết.

Bello nghẹn ngào nhắc lại khoảnh khắc cuối cùng của người vợ quá cố: "Anh sẽ kể cho con nghe câu chuyện mẹ đã cứu con như thế nào, mẹ đã hy sinh mạng sống của mình vì con ra sao. Em là một người phụ nữ dũng cảm, ngay cả trong những hơi thở cuối cùng cũng không bỏ rơi con gái".

Trong một bài đăng khác, Hector Bello thừa nhận trái tim anh đang tan vỡ sau mất mát quá lớn: "Con gái à, bố cần con mạnh mẽ. Hãy chờ thêm một chút nữa thôi. Bố cần con chữa lành trái tim đang vỡ vụn của bố. Bố có thể sẽ không còn mạnh mẽ và luôn mỉm cười như trước, nhưng bố hứa sẽ vượt qua tất cả và biến con thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới".

Bello cũng tin rằng người vợ đã khuất sẽ tiếp tục dõi theo hai cha con từ thiên đường: "Giờ chỉ còn bố và con, cùng với mẹ đang dõi theo chúng ta từ trên cao. Anh biết Andrea sẽ cho anh sức mạnh. Giữa tất cả nỗi đau này, anh tin rằng nếu có thể nói với anh một điều cuối cùng, cô ấy sẽ bảo anh hãy bảo vệ con bằng cả mạng sống của mình, giống như cô ấy đã làm".



