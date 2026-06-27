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Thể thao Bóng đá Quốc tế

U.17 Triều Tiên bị phạt nặng vì bỏ giải U.17 châu Á, chế tài hơn 1,3 tỉ đồng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa ra án phạt dành cho đội U.17 CHDCND Triều Tiên lẫn liên đoàn bóng đá nước này.

Cụ thể, AFC cấm U.17 CHDCND Triều Tiên tham dự U.17 châu Á 2027. Đồng thời, Liên đoàn Bóng đá CHDCND Triều Tiên bị phạt 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng).

Trước đó, đội U.17 CHDCND Triều Tiên ra thông báo rút khỏi VCK U.17 châu Á 2026 vào ngày 24.4, tức 11 ngày trước ngày khai mạc.

U.17 Triều Tiên bị phạt nặng vì bỏ giải U.17 châu Á, chế tài hơn 1,3 tỉ đồng- Ảnh 1.

Cầu thủ trẻ CHDCND Triều Tiên (áo đỏ) lỡ nhiều cơ hội cọ xát ở giải châu Á

ẢNH: AFC

Động thái rút lui vào phút chót của U.17 CHDCND Triều Tiên từng gây xáo trộn lớn cho công tác tổ chức giải đấu, buộc AFC phải điều chỉnh thể thức xếp hạng giữa các bảng. Chính vì vậy, cơ quan điều hành bóng đá châu Á đã đưa ra án phạt rất nặng nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của các giải đấu cấp châu lục.

Đây không phải lần đầu tiên bóng đá CHDCND Triều Tiên có những động thái tương tự. Năm 2021, U.23 CHDCND Triều Tiên xin rút lui khỏi vòng loại U.23 châu Á 2022, khiến AFC phải chia lại bảng đấu. Cùng năm, đội tuyển CHDCND Triều Tiên cũng bỏ vòng loại World Cup 2022, đồng thời là vòng loại Asian Cup 2023.

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CHDCND Triều Tiên AFC U.17 châu Á

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