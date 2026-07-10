Campuchia (xanh) ôm ấp tham vọng gây bất ngờ tại AFF Cup 2026 ảnh: reuters

Đội tuyển Việt Nam toàn thắng trong 6 cuộc chạm trán Campuchia

Tờ Bola của Indonesia đã nhắc tên Campuchia như một đối thủ tiềm tàng, khi phân tích danh sách tập trung của đội bóng này chuẩn bị cho AFF Cup 2026, với danh sách cầu thủ nhập tịch hùng hậu.

Trước đó, Campuchia công bố đội hình nhập tịch hùng hậu cho AFF Cup 2026, trong đó có thể liệt kê Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev và Abdel Kader Coulibaly. Trong số này Alisher Mirzaev và Yudai Ogawa chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Yudai Ogawa hiện đang thi đấu cho CLB Dangkor Senchey của Campuchia. Cầu thủ sinh ra tại Kawasaki, Kanagawa (Nhật Bản) này đã có 18 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Campuchia và ghi được 2 bàn thắng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Myanmar ngày 18.7 ảnh: VFF

Alisher Mirzaev, đến từ Uzbekistan, hiện đang chơi cho CLB Kompong Dewa của Campuchia. Cầu thủ 30 tuổi này chỉ mới có một lần khoác áo đội tuyển Campuchia. Còn Abdel Kader Coulibaly đến từ Bờ Biển Ngà chơi ở vị trí tiền đạo và chưa tìm được CLB mới.

Trước đó, Campuchia từng triệu tập một số cầu thủ nhập tịch khác như Hikaru Mizuno, Mohammed Faeez, Coulibaly Abdel Kader, Rafael Andres Nieto Rondon và Takaki Ose…

Chuẩn bị cho AFF Cup 2026, đội tuyển Campuchia đã có 2 trận giao hữu trong kỳ FIFA Days tháng 6, nơi HLV Koji Gyotoku ra mắt tiền vệ trung tâm Alisher Mirzaev từng khoác áo U.16 Uzbekistan trước khi chuyển sang chơi cho Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng Campuchia trong 6 lần gặp nhau từ 2016 ảnh: Độc Lập

Tại đợt giao hữu này, Campuchia đã có 2 chiến thắng 2-0 trước Hồng Kông và 4-0 trước Bhutan, chứng kiến Yudai Ogawa ghi bàn trong cả 2 trận đấu trong khi Kader Coulibaly đóng góp 1 bàn thắng.

Tại vòng bảng AFF Cup 2026, đội tuyển Campuchia nằm ở bảng A cùng Việt Nam, Indonesia, Singapore và đội thắng trong trận play-off. Camuchia chính là đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng, trận đấu sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 7.8.

Đội tuyển Việt Nam đang có thành tích đối đầu hoàn toàn vượt trội Campuchia, khi toàn thắng trong 6 lần đối đầu kể từ năm 2016, với tổng tỷ số là 18-3.