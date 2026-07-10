HLV Indonesia khẳng định đội tuyển Việt Nam mạnh nhất AFF Cup 2026: Họ biết cách chiến thắng...

Đội tuyển Việt Nam sẽ có Xuân Son đá từ đầu tại AFF Cup 2026 ảnh: Thụy An

Indonesia triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch

HLV John Herdman, thuyền trưởng mới của Indonesia đang cùng các học trò tiến hành đợt tập huấn tại hòn đảo du lịch Bali, chuẩn bị cho AFF Cup 2026, nơi họ nằm chung bảng A cùng đội tuyển Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Indonesia rất kỳ vọng HLV John Herdman sẽ làm tốt hơn người tiền nhiệm, sau khi đội bóng này phải dừng bước ở vòng bảng tại AFF Cup 2024 và vẫn chưa một lần nếm trải danh hiệu vô địch Đông Nam Á dù rất nhiều lần vào chung kết.

Trao đổi với truyền thông địa phương, HLV John Herdman đã tiết lộ những đối thủ khó nhằn với Indonesia tại AFF Cup 2026. Tờ Bola cho biết nhà cầm quân người Anh đã đặc biệt gọi tên Việt Nam.

Hồ Tấn Tài gặp Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2024 ảnh: Độc Lập

HLV John Herdman chia sẻ: "Được tham dự AFF Cup 2026 là điều rất thú vị vì tôi được tìm hiểu về mọi quốc gia, nhưng tôi phải nói rằng tôi nghĩ Việt Nam có lẽ là đội mạnh nhất trong giải đấu này.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu chuẩn bị từ tháng 6, cụ thể ngày 22.6. Họ đã gắn bó với nhau một thời gian dài và có một HLV cũng đã làm việc ở đó lâu năm. Đội tuyển Việt Nam biết cách giành chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu một nhóm cầu thủ nòng cốt luôn gắn bó với nhau và đã bổ sung thêm các thành viên từ cộng đồng người Việt hải ngoại. Vì vậy, tôi nghĩ họ sẽ là đối thủ rất khó nhằn đối với đội của chúng ta".

HLV John Herdman đã gọi rất nhiều ngoại binh nhập tịch cho AFF Cup 2026 ảnh: AFP

Quay trở lại đội tuyển Indonesia, HLV John Herdman đã triệu tập 50 cầu thủ cho đợt tập huấn tại Bali từ ngày 5 - 12.7, sẽ rút gọn lại 26 người dự AFF Cup 2026, trong đó có sự góp mặt của hàng loạt cầu thủ nhập tịch như Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen hay Rafael Struick.

Điều này khác với AFF Cup 2024 khi Indonesia chỉ sử dụng cầu thủ trẻ. Năm nay, AFF Cup 2026 không còn đá vào cuối năm mà diễn ra từ 24.7 - 26.8, thời điểm các CLB châu Âu chuẩn bị bước vào mùa giải mới trong khi giải không thuộc FIFA Days.

Việc HLV John Herdman triệu tập hàng loạt ngôi sao đang chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Hà Lan như Justin Hubner hay Mitchell Baker cho thấy quyết tâm rất cao của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sau khi đã không thể tham dự World Cup 2026.

Cũng nói thêm trong trận đấu trên sân nhà mang tính quyết định cho cuộc đua ngôi đầu bảng A gặp đội tuyển Việt Nam, Indonesia không chọn sân Gelora Bung Karno mà chuyển trận đấu về sân Pakansari ở Boger với hy vọng sẽ gia tăng cơ hội đánh bại thầy trò HLV Kim Sang-sik.