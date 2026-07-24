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Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV Shin Tae-yong bị kỷ luật vì hành hung cầu thủ Hàn Quốc, công việc ở Indonesia ra sao?

Văn Trình
Văn Trình
Cựu HLV đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong vừa nhận án kỷ luật nghiêm khắc từ Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vì liên quan đến cáo buộc hành hung cầu thủ khi còn dẫn dắt Ulsan HD.

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 24.7, Ủy ban kỷ luật KFA đã hoàn tất quá trình xem xét và chính thức thông báo hình thức xử lý đối với ông Shin Tae-yong. Dù xác nhận đây là mức kỷ luật nghiêm khắc, KFA từ chối công bố chi tiết với lý do bảo vệ thông tin cá nhân.

Kênh truyền hình KBS cho biết, nguồn cơn của vụ việc xuất phát từ giai đoạn HLV Shin Tae-yong dẫn dắt Ulsan HD vào tháng 8 năm ngoái. Chỉ sau khoảng hai tháng cầm quân, ông bị CLB sa thải giữa lúc đội bóng gặp nhiều bất ổn về chuyên môn lẫn nội bộ.

Sau đó, nhiều cầu thủ tố cáo vị chiến lược gia này có hành vi xúc phạm và tác động thân thể trong quá trình làm việc. Tranh cãi bùng phát mạnh khi một đoạn video ghi lại cảnh ông tát vào má trung vệ Jeong Seung-hyun được công bố.

HLV Shin Tae-yong bị kỷ luật vì hành hung cầu thủ Hàn Quốc, công việc ở Indonesia ra sao?- Ảnh 1.

Các cầu thủ Ulsan HD là những người tố HLV Shin Tae-yong có hành vi bạo lực

ẢNH: REUTERS

Sau mùa giải, chính Jeong Seung-hyun lên tiếng khẳng định: "Đó là hành vi không phù hợp với thời đại. Dù người thực hiện không nghĩ đó là hành hung, nhưng nếu người bị hại cảm thấy như vậy thì đó vẫn là hành hung". Cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Chung-yong cũng xác nhận những phản ánh của người đồng đội là có cơ sở.

Nhận được những tố cáo, tháng 12.2025, KFA mở cuộc điều tra thông qua Ủy ban Công bằng. Sau khoảng 8 tháng thu thập tài liệu và làm rõ vụ việc, KFA quyết định áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với cựu HLV Ulsan HD.

KBS nhấn mạnh: “Các mức xử phạt có thể bao gồm đình chỉ tư cách HLV, cấm tham gia hoạt động bóng đá trong nước hoặc thậm chí cấm vĩnh viễn. Tuy nhiên, KFA không xác nhận hình thức cụ thể và cũng từ chối cung cấp thêm thông tin”.

HLV Shin Tae-yong phủ nhận, vẫn dẫn dắt Persija Jakarta

Trong suốt quá trình điều tra, HLV Shin Tae-yong nhiều lần bác bỏ cáo buộc hành hung. Ông thừa nhận "lấy làm tiếc nếu Jeong Seung-hyun cảm thấy bị xúc phạm", nhưng khẳng định bản thân không có hành vi bạo lực.

HLV Shin Tae-yong bị kỷ luật vì hành hung cầu thủ Hàn Quốc, công việc ở Indonesia ra sao?- Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong đang xem xét kháng cáo quyết định của KFA

ẢNH: REUTERS

Nhà cầm quân này cũng cho biết có nhiều điều "không công bằng" nhưng chưa muốn công khai vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến các học trò và bầu không khí bóng đá Hàn Quốc. Ông đang cân nhắc khả năng kháng cáo quyết định của KFA.

Yonhap cho biết, điểm đáng chú ý là án kỷ luật của KFA chỉ có hiệu lực trong phạm vi Hàn Quốc. Vì vậy, công việc hiện tại của HLV Shin Tae-yong tại Indonesia gần như không bị tác động.

Vào tháng 6.2026, cựu HLV đội tuyển Indonesia đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm để dẫn dắt Persija Jakarta, một trong những CLB giàu truyền thống nhất của xứ vạn đảo. Ông hiện vẫn đang trực tiếp chỉ đạo đội bóng chuẩn bị cho mùa giải mới.

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Shin Tae-yong Indonesia Hàn Quốc KFA hành hung cầu thủ

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