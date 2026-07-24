Chuyển nhượng mùa hè 2026: 50 triệu nghĩa là… 100 triệu

W ORLD C UP GIÚP CÁC NGÔI SAO ĐỔI ĐỜI

Chỉ cần thể hiện phong độ cao hơn sự chờ đợi, là các cầu thủ vừa dự World Cup lập tức tăng giá mạnh mẽ. Các trường hợp tỏa sáng thì càng miễn bàn. Enzo Fernandez trong đội hình vô địch World Cup 2022 của Argentina chẳng hạn. Chỉ 6 tháng sau khi mua Fernandez từ River Plate với giá 18 triệu bảng, Benfica đã bán lại cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup cho Chelsea với giá 106 triệu bảng - kỷ lục chuyển nhượng trong làng bóng Anh.

Olise chơi xuất sắc tại World Cup được Real Madrid để mắt đến Ảnh: AFP

Năm nay, "hàng hot" đang gây sóng gió trên thị trường chuyển nhượng gồm Folarin Balogun (Mỹ, hiện đang khoác áo Monaco), Michael Olise (Pháp, Bayern Munich), Yan Diomande (Bờ Biển Ngà, RB Leipzig), Ibrahim Mbaye (Senegal, PSG), Antonio Nusa (RB Leipzig, Na Uy), Andreas Schjelderup (Benfica, Na Uy), Djed Spence (Tottenham, Anh), John Stones (Anh, hiện không có CLB)…

Đấy không nhất thiết phải là những gương mặt mới. Điểm chung của họ là đều có kỳ World Cup thành công, và rất "hút hàng". Trước World Cup, Schjelderup chỉ được khoác áo CLB Na Uy Nordsjaelland theo dạng cho mượn. Chỉ với pha ghi bàn (có vẻ may mắn) vào lưới đội Anh, tiền vệ cánh 22 tuổi này đã được định giá 42 triệu bảng và được Tottenham nhắm đến. John Stones đã bị xem là "hàng dạt", không được Manchester City gia hạn hợp đồng. Nhưng anh chơi rất thành công tại World Cup và được Chelsea, Inter, Juventus lưu ý.

Ngôi sao thực thụ, như Olise, thì càng danh giá. Vươn lên từ Crystal Palace, Olise khẳng định chỗ đứng trong đội hình Bayern. Bây giờ, anh có cơ hội gia nhập "giải ngân hà" Real Madrid, để sát cánh với đồng đội trong đội tuyển quốc gia là Kylian Mbappe.

Mbaye hoặc Diomande lại là dạng ngôi sao trẻ xuất sắc vừa vươn lên trong các đội tuyển châu Phi. Dạng ngôi sao này rất dễ được rước về các CLB lớn, bởi không biết đâu là giới hạn về tài năng của họ.

T RÂU CHẬM UỐNG NƯỚC ĐỤC

Chờ xem ai thành công ở World Cup mới đề nghị mua, thì có thể là… đã muộn rồi. Hàng loạt CLB giàu có đã "ra tay trước", để tránh sự cạnh tranh khốc liệt trong trường hợp mục tiêu chuyển nhượng của họ gây tiếng vang ở World Cup. Trong những tuần lễ vừa qua, có rất nhiều vụ chuyển nhượng hấp dẫn bị che khuất bởi diễn tiến sôi động của World Cup.

Khoảng chục năm trước, 50 triệu bảng là giá chuyển nhượng "đình đám". Kỷ lục chuyển nhượng trong mùa hè 2017 là 75 triệu bảng: Romelu Lukaku gia nhập M.U. Mohamed Salah gia nhập Liverpool với giá 37 triệu bảng. Bernardo Silva đến Manchester City với giá 43 triệu bảng.

Bây giờ, với các ngôi sao được định giá "khoảng 50 triệu", theo cơ sở vừa nêu, thì trên thực tế CLB mới của họ phải chi khoảng 100 triệu mới mua được! Nói cách khác, giá 100 triệu bảng đang được xem là sự "bình thường mới" trên thị trường chuyển nhượng ngày nay. Đã có 3 bản hợp đồng như thế vừa được ký trong thời gian diễn ra World Cup: Morgan Rogers (từ Aston Villa đến Chelsea với giá 117 triệu bảng), Elliot Anderson (Nottingham Forest đến Manchester City, 116 triệu bảng) và Sandro Tonali (Newcastle đến Tottenham, 100 triệu bảng).

Ngoài Tonali, Tottenham còn mua Jan Paul Van Heck (52 triệu bảng, từ Brighton) và Mateus Fernandes (85 triệu bảng, từ West Ham).

Real Madrid đã tăng cường Marc Cucurella (từ Chelsea), Ibrahim Konate (hết hợp đồng ở Liverpool), Bernardo Silva (hết hợp đồng ở Manchester City), Denzel Dumfries (từ Inter). Đối thủ của Real thì đang phần nào yếu đi, khi Antoine Griezmann (Atletico Madrid) và Robert Lewandowski (Barcelona) đã chuyển sang giải MLS của Mỹ. AC Milan gây ngạc nhiên khi mua lại Goncalo Ramos từ PSG với giá 75 triệu euro (ở Serie A bây giờ, đấy là giá chuyển nhượng gây sốt).

Chỉ vài tuần lễ đầu tiên đã nhộn nhịp như thế, thị trường chuyển nhượng hè này chắc chắn sẽ bùng nổ.