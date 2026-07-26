Vết xước ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam chưa phòng ngự vững?

Thắng đậm, sạch lưới và không chấn thương, đội tuyển Việt Nam hoàn thành trọn vẹn mọi mục tiêu ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 trước Timor Leste (ngày 24.7).

Hàng công của HLV Kim Sang-sik phô diễn sức mạnh áp đảo với 7 bàn thắng, trong đó, cây "đinh ba" gồm Đình Bắc (3 bàn), Hoàng Hên (2 bàn) và Xuân Son (1 bàn) đều lập công, bên cạnh pha làm bàn ấn định chiến thắng của thủ quân Quang Hải.

Hình ảnh Xuân Son lùi về dùng cả thân người cản cú sút của tiền đạo Timor Leste cho thấy đội tuyển Việt Nam nghiêm túc với trận đấu, ngay cả khi đã dẫn 6, 7 bàn. Đó là sự tập trung và tỉ mỉ cần thiết, để không chỉ tôn trọng đối thủ, mà còn giúp đội giữ được guồng chơi, thay vì thả lỏng để rồi mất nhịp.

Đội tuyển Việt Nam phòng ngự chưa chắc chắn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dù vậy, khi hàng công ghi điểm với 7 bàn thắng, hàng thủ lại chưa vững vàng. HLV Kim Sang-sik tận dụng trận gặp đối thủ dưới cơ để thử nghiệm bộ khung phòng ngự mới mẻ: Lê Giang Patrik đứng trong khung gỗ, Đoàn Văn Hậu (lệch trái), Nguyễn Thành Chung (trung tâm) và Phạm Xuân Mạnh (lệch phải). Trong đó, Thành Chung và Xuân Mạnh từng chơi tại ASEAN Cup, còn Văn Hậu ban đầu được ông Kim sắp xếp chạy cánh trái, nhưng rút về đá trung vệ lệch thay trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh.

Trong trận đấu đội tuyển Việt Nam áp đảo toàn diện, hàng thủ Việt Nam vẫn không có trận đấu "dễ thở", khi để Timor Leste nhiều lần ban bật vượt qua.

Đơn cử, phút 59, cánh phải Việt Nam bị khoan thủng sau pha đập nhả đơn giản, để đối thủ thoát xuống đáy biên rồi căng vào trong dứt điểm dội cột dọc. Trước đó 6 phút, Claudio Orsorio tạt bóng thoải mái cho đồng đội ập vào đánh đầu cận thành trong tư thế không người kèm, nhưng bóng đi chệch cầu môn.

Đó chỉ là số ít tình huống hàng thủ Việt Nam bị vượt qua. Học trò HLV Kim Sang-sik không giữ cự ly đội hình phòng ngự đủ tốt, đặc biệt ở khoảng không giữa trung vệ lệch và hậu vệ biên, hay lỗ hổng sau lưng hai tiền vệ trung tâm do cả Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải đều có xu hướng cầm bóng dâng cao, không giỏi đánh chặn.

Điều chỉnh hàng thủ

Việc sắp xếp bộ đôi Quang Hải - Hoàng Đức đá giữa ở 3 trận gần nhất, bên cùng các trung vệ lệch thường xuyên dâng cao làm bóng phát triển lối chơi và pressing cho thấy, đội tuyển Việt Nam đang chuyển dịch theo thiên hướng chủ động hơn, lấy tấn công làm nền tảng, thay vì đá chặt chẽ và cẩn trọng như trước đây.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lấy công bù thủ? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik có lý do "lột xác" đội tuyển quốc gia, khi ông có trong tay hàng công chất lượng chưa từng có, với 3 ngoại binh nhập tịch (Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc) cùng sao trẻ Nguyễn Đình Bắc đang vào guồng.

Song, không thể vì thế mà lơi lỏng phòng ngự. Không còn thủ lĩnh Đỗ Duy Mạnh, sức mạnh hàng thủ hiển nhiên bị ảnh hưởng khi ông Kim chưa tìm được người thay thế xứng tầm.

Văn Hậu mới trở lại sau chấn thương, không mạnh trong vai trò trung vệ lệch. Thành Chung, Khổng Minh Gia Bảo, Bùi Hoàng Việt Anh không chơi ấn tượng, Nhật Minh còn quá trẻ, trong khi Xuân Mạnh cũng mới được gò đá trung vệ lệch. Khi nhân tố không vượt trội, HLV Kim Sang-sik cần đấu pháp chặt chẽ, kín kẽ với cự ly phù hợp để khỏa lấp điểm yếu của từng cá nhân. Nhất là khi, đội tuyển Việt Nam có xu hướng dâng cao, dẫn đến hàng thủ phải đẩy lên 10-15 m so với trước đây, đồng nghĩa khoảng trống sau lưng lớn hơn.

Nếu Timor Leste có thể tiếp cận cầu môn Lê Giang Patrik chỉ bằng vài đường ban bật, thì Indonesia hay Singapore đều có thể. Dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ đá thận trọng và chắc chắn hơn ở những trận định đoạt số phận, như chuyến làm khách tại Pakansari của Indonesia.

Với 12 cầu thủ nhập tịch, trong đó có những mũi công như Beckham Putra, Egy Maulana Vikri, Eliano Reijnders, Jens Raven, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdhani và Mitchell Baker (chân sút Baker cao tới 1,96 m, gốc Úc), Indonesia sẽ tạo ra thử thách cực lớn cho tuyến thủ mong manh của Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik còn 1 tuần tập luyện để siết lại kỷ luật phòng ngự, trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào khúc cua khó.