Có một Đình Bắc khá toàn diện

Sở hữu bộ kỹ năng ấn tượng

Có lẽ từ sau thời Công Vinh, Văn Quyến, đến tận thời điểm này, chúng ta mới có lại một tiền đạo toàn diện như Đình Bắc. Thậm chí so với những cái tên lừng lẫy trong quá khứ, Bắc còn sở hữu những tố chất ưu việt hơn. Về nền tảng thể lực, tiền đạo quê Nghệ An có thể hình lý tưởng với chiều cao 1,79 m, cân nặng 72 kg; cơ thể săn chắc với những múi cơ được tập luyện, giữ gìn một cách chuyên nghiệp và hiện đại.

Đình Bắc (9) - mẫu tiền đạo toàn diện cả về độ khéo và sức bền ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những tháng ngày rèn luyện trong phòng gym để vượt qua quãng thời gian chấn thương vô tình đã giúp cho Đình Bắc có được một bộ khung, một nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này. Với sải chân dài và sức mạnh cơ bắp tốt, Đình Bắc là của hiếm khi thể hình cao lớn nhưng lại có tốc độ xuất phát cực tốt và cả khả năng phối hợp vận động linh hoạt mềm dẻo. Điều này khác hẳn những tiền đạo đương thời như Tiến Linh (thiếu tốc độ), Tuấn Hải (thiếu khéo léo) hay Văn Toàn (thiếu sức mạnh). Điểm yếu về sức bền đã được Bắc cải thiện một cách đáng kể trong mùa giải năm nay với hiệu suất ra sân hơn 30 trận kể từ đầu mùa.

Trong trận thắng đậm Timor Leste, Bắc đã chứng tỏ được những phẩm chất khác của một tay săn bàn hàng đầu. Bàn thắng đầu tiên là một pha dẫn bóng solo và dứt điểm hiểm hóc về góc xa rất… Văn Quyến. Bàn thứ 2, Bắc di chuyển khống chế, sút căng mà vẫn tinh tế ở tốc độ cao. Pha ghi bàn làm gợi nhớ đến siêu phẩm của Messi được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất của World Cup 2026. Còn bàn thắng thứ ba, đơn giản là bản năng của một "sát thủ", "đánh hơi" được mùi của bàn thắng, di chuyển, chọn vị trí bóng 2 để dứt điểm cận thành.

Sẽ khó khăn hơn khi đối đầu Singapore

Đình Bắc đã tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu ra quân của VN tại ASEAN Cup 2026. Tam tấu Bắc - Son - Hên cũng đã phối hợp nhuần nhuyễn ăn ý với nhau để ghi tới 6 bàn thắng vào lưới đối phương. Nhưng rõ ràng Timor Leste chỉ là một đối thủ yếu. Còn ngày 31.7 tới, chúng ta đối đầu với Singapore, đối thủ vừa thắng Campuchia ngay trên sân khách. Singapore đã kiểm soát tốt thế trận, chỉ để đội chủ nhà có 15 lần tiếp cận khung thành của Izwan Mahbud. Hàng thủ Singapore dưới sự chỉ huy của đội trưởng Harris Harun đã vô hiệu hóa được các chân sút Campuchia. Cả trận, chủ nhà chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích và ghi được 1 bàn; có 5/10 cú sút buộc phải thực hiện ngoài vòng cấm, 2 cú sút bị chặn lại bởi các hậu vệ Singapore.

Hàng thủ của Singapore là sự kết hợp của yếu tố kinh nghiệm như Harun 35 tuổi, Mahbud 36 tuổi với những cầu thủ bước vào độ chín như Ahmat 28 tuổi, Stewart 26 tuổi và Lionel Tan 29 tuổi. Họ cũng sở hữu thể hình ấn tượng với chiều cao trung bình hơn 1,8 m. Và dĩ nhiên đó sẽ không phải là những tay mơ để bộ 3 Bắc - Son - Hên thoải mái tung hoành như trận đấu trước.

Nhưng với những gì đã thể hiện trong trận khai màn, với sức mạnh ưu việt của từng cá nhân trên hàng tấn công cộng thêm khả năng phối hợp nhuần nhuyễn ăn ý, đội tuyển VN có cơ sở để giành thêm những chiến thắng thuyết phục. "Mũi đinh ba" của HLV Kim Sang-sik sẵn sàng xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào ở khu vực.

Cũng cần nhấn mạnh, bộ ba Bắc - Son - Hên luôn được cung cấp bóng một cách thuận lợi từ 2 tiền vệ sáng tạo Hoàng Đức, Quang Hải và bộ đôi chạy cánh giàu năng lượng Văn Vĩ, Tiến Anh. VN sẽ có đôi chút khó khăn hơn so với trận gặp Timor Leste, nhưng Singapore sẽ vẫn là bại tướng của thầy trò HLV Kim Sang-sik và rất có thể Đình Bắc lại tiếp tục tỏa sáng.