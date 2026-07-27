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Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng trận Việt Nam đấu Singapore, VFF mở quầy bán vé trực tiếp tại trụ sở và sân Mỹ Đình

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa công bố kế hoạch bán vé cho trận đội tuyển Việt Nam gặp Singapore, diễn ra lúc 20 giờ ngày 31.7 trên SVĐQG Mỹ Đình (Hà Nội) với một sự điều chỉnh đáng chú ý so với phương án ban đầu.

Theo thông báo đưa ra hồi giữa tháng 7, toàn bộ vé xem 2 trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng (gặp Singapore ngày 31.7 và Campuchia ngày 7.8) ban đầu được ấn định bán độc quyền qua ứng dụng Techcombank OneU, mở bán trực tuyến từ 10 giờ ngày 17.7 đến 23 giờ 59 ngày 25.7, không thông qua phòng vé truyền thống hay bất kỳ kênh phân phối nào khác.

Tuy nhiên, theo kế hoạch mới nhất vừa được công bố, do nhu cầu của khán giả tăng cao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bổ sung thêm kênh bán vé trực tiếp tại quầy, thay vì chỉ giới hạn trên ứng dụng như thông báo trước đó. Vé sẽ được mở bán tại quầy từ ngày 28.7, với 4 mệnh giá 500.000 đồng, 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng mỗi vé.

Nóng trận Việt Nam đấu Singapore, VFF mở quầy bán vé trực tiếp tại trụ sở và sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Người hâm mộ có thêm kênh mua vé để tiện theo dõi đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cụ thể, ngày 28.7, quầy vé mở cửa từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Các ngày 29.7 và 30.7, thời gian bán vé chia làm 2 ca: sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 45 đến 16 giờ 30. Riêng ngày thi đấu 31.7, ca chiều được nối dài tới sát giờ bóng lăn, từ 14 giờ đến 20 giờ.

Điểm bán vé chính đặt tại cổng chính trụ sở VFF, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm. Riêng ngày 30.7, BTC tăng cường thêm điểm bán tại cổng chính sân Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ. BTC cũng lưu ý hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm hơn kế hoạch nếu số lượng vé được bán hết trước thời hạn.

Việc mở lại kênh bán vé trực tiếp được xem là tín hiệu tích cực với những người hâm mộ không quen thao tác qua ứng dụng, hoặc muốn chủ động lựa chọn vị trí ngồi trực tiếp tại quầy thay vì chỉ có thể đặt online.

Nóng trận Việt Nam đấu Singapore, VFF mở quầy bán vé trực tiếp tại trụ sở và sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

Thông tin bán vé trực tiếp trận đội tuyển Việt Nam - Singapore

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG


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